Пожежники з Волині взяли участь у навчаннях у Польщі. ФОТО
Сьогодні, 21:19
Волинські рятувальники долучилися до програми з розвитку добровільних пожежних команд, ініційованих першими леді України та Польщі.
Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.
Делегація волинських рятувальників нещодавно взяла участь у навчаннях рятувальників та добровольців у Польщі.
Практичні навчання на пожежному полігоні відвідала перша леді Польщі Агата Корнгаузер-Дуда.
У рамках заходу загалом проведено уже чотири навчальні цикли для 60 українських пожежників з Волинської, Рівненської, Хмельницької та Тернопільської областей.
Тема навчання охоплювала питання, пов'язані з рятувальною та пожежною діяльністю, а також практичними аспектами створення волонтерських підрозділів в Україні.
Також відбулося ознайомлення української групи із добровільними підрозділами Опольського воєводства, що покращить створення та розвиток добровільних пожежних команд на території Волинської області.
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Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.
Делегація волинських рятувальників нещодавно взяла участь у навчаннях рятувальників та добровольців у Польщі.
Практичні навчання на пожежному полігоні відвідала перша леді Польщі Агата Корнгаузер-Дуда.
У рамках заходу загалом проведено уже чотири навчальні цикли для 60 українських пожежників з Волинської, Рівненської, Хмельницької та Тернопільської областей.
Тема навчання охоплювала питання, пов'язані з рятувальною та пожежною діяльністю, а також практичними аспектами створення волонтерських підрозділів в Україні.
Також відбулося ознайомлення української групи із добровільними підрозділами Опольського воєводства, що покращить створення та розвиток добровільних пожежних команд на території Волинської області.
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