Пожежники з Волині взяли участь у навчаннях у Польщі. ФОТО

Пожежники з Волині взяли участь у навчаннях у Польщі. ФОТО
Волинські рятувальники долучилися до програми з розвитку добровільних пожежних команд, ініційованих першими леді України та Польщі.

Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.

Делегація волинських рятувальників нещодавно взяла участь у навчаннях рятувальників та добровольців у Польщі.

Практичні навчання на пожежному полігоні відвідала перша леді Польщі Агата Корнгаузер-Дуда.

У рамках заходу загалом проведено уже чотири навчальні цикли для 60 українських пожежників з Волинської, Рівненської, Хмельницької та Тернопільської областей.

Тема навчання охоплювала питання, пов'язані з рятувальною та пожежною діяльністю, а також практичними аспектами створення волонтерських підрозділів в Україні.

Також відбулося ознайомлення української групи із добровільними підрозділами Опольського воєводства, що покращить створення та розвиток добровільних пожежних команд на території Волинської області.

Пожежники з Волині взяли участь у навчаннях у Польщі. ФОТО
Пожежники з Волині взяли участь у навчаннях у Польщі. ФОТО
Пожежники з Волині взяли участь у навчаннях у Польщі. ФОТО

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Теги: Волинь, ДСНС, Польща
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