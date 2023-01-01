Пожежники з Волині взяли участь у навчаннях у Польщі. ФОТО

Волинські рятувальники долучилися до програми з розвитку добровільних пожежних команд, ініційованих першими леді України та Польщі.Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.Делегація волинських рятувальників нещодавно взяла участь у навчаннях рятувальників та добровольців у Польщі.Практичні навчання на пожежному полігоні відвідала перша леді Польщі Агата Корнгаузер-Дуда.У рамках заходу загалом проведено уже чотири навчальні цикли для 60 українських пожежників з Волинської, Рівненської, Хмельницької та Тернопільської областей.Тема навчання охоплювала питання, пов'язані з рятувальною та пожежною діяльністю, а також практичними аспектами створення волонтерських підрозділів в Україні.Також відбулося ознайомлення української групи із добровільними підрозділами Опольського воєводства, що покращить створення та розвиток добровільних пожежних команд на території Волинської області.