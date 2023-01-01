Чи готові школи і садочки Волині до опалювального сезону. ВІДЕО





210 закладів освіти підключені до централізованого опалення, - повідомляє Наталію Матвіюк.



"Майже 60% котелень працюють на твердому паливі. 13 % — це газові. 1 % — електричні котельні і 5 % мають пічне опалення. Засновники закладів освіти відповідальні за забезпечення", — сказала посадовиця.



У Рожищенській громаді, функціонує 34 навчальних заклади (16 шкіл, 16 дитсадків і два заклади позашкільної освіти), з яких 25 опалюються твердопаливними котлами, розповів головний спеціаліст з питань освіти гуманітарного відділу Рожищенської міської ради Віталій Книш.



За допомогою твердопаливного котла обігрівають гімназію площею 1 500 квадратних метрів у селі Носачевичі Рожищенської громади, говорить директорка закладу Лариса Корнійчук. Відстань від котельні до школи становить 120 метрів.



"На даний час наша школа забезпечена паливом — орієнтовно 50 тонн. Його має вистачити десь до кінця лютого", — каже керівниця школи.



На опалення гімназії в сезон використовують понад 65 тонн твердого палива. У закладі позмінно працює троє кочегарів. Кочегар Віктор Іщук зазначив: працює котел на дровах чи торфобрикеті, нині його готують до роботи, очищуючи від іржі та накипу.



Носачевицька гімназія розрахована на 192-ох учнів, й нині тут навчаються 63 дитини. Зі слів директорки Лариси Корнійчук, на першому поверсі температура зазвичай в межах 20°C, на другому прохолодніше — 17-18 градусів тепла.



"Це звичайно трошки втрачається тепла. У нас всі заходи з енергозбереження проведені: замінені повністю вікна і двері. В школі нормальні температурні показники, мабуть, свідчення того, що у нас всі вазони взимку не мерзнуть", — сказала керівниця школи.



Як додав головний спеціаліст з питань освіти гуманітарного відділу Рожищенської міської ради Віталій Книш, твердим паливом деякі заклади забезпечені до кінця року. "Може навіть січень місяць, деякі до лютого місяця забезпечені. Щоб завершити опалювальний сезон, ми проводимо тендер, щоб додатково завезти паливо", — каже посадовець.



Загалом для закладів освіти Рожищенської тергромади, які обігріваються твердопаливними котлами, з його слів, придбали 582 тонни твердого палива.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині 1 017 котелень, які готові до старту опалювального сезону, обслуговують 538 ліцеїв та гімназій і 482 дитсадки на Волині. 601 котельня працює на твердому паливі.210 закладів освіти підключені до централізованого опалення, - повідомляє Суспільне , посилаючись на начальницю управління освіти і науки області"Майже 60% котелень працюють на твердому паливі. 13 % — це газові. 1 % — електричні котельні і 5 % мають пічне опалення. Засновники закладів освіти відповідальні за забезпечення", — сказала посадовиця.У Рожищенській громаді, функціонує 34 навчальних заклади (16 шкіл, 16 дитсадків і два заклади позашкільної освіти), з яких 25 опалюються твердопаливними котлами, розповів головний спеціаліст з питань освіти гуманітарного відділу Рожищенської міської ради Віталій Книш.За допомогою твердопаливного котла обігрівають гімназію площею 1 500 квадратних метрів у селі Носачевичі Рожищенської громади, говорить директорка закладу Лариса Корнійчук. Відстань від котельні до школи становить 120 метрів."На даний час наша школа забезпечена паливом — орієнтовно 50 тонн. Його має вистачити десь до кінця лютого", — каже керівниця школи.На опалення гімназії в сезон використовують понад 65 тонн твердого палива. У закладі позмінно працює троє кочегарів. Кочегарзазначив: працює котел на дровах чи торфобрикеті, нині його готують до роботи, очищуючи від іржі та накипу.Носачевицька гімназія розрахована на 192-ох учнів, й нині тут навчаються 63 дитини. Зі слів директорки Лариси Корнійчук, на першому поверсі температура зазвичай в межах 20°C, на другому прохолодніше — 17-18 градусів тепла."Це звичайно трошки втрачається тепла. У нас всі заходи з енергозбереження проведені: замінені повністю вікна і двері. В школі нормальні температурні показники, мабуть, свідчення того, що у нас всі вазони взимку не мерзнуть", — сказала керівниця школи.Як додав головний спеціаліст з питань освіти гуманітарного відділу Рожищенської міської ради, твердим паливом деякі заклади забезпечені до кінця року. "Може навіть січень місяць, деякі до лютого місяця забезпечені. Щоб завершити опалювальний сезон, ми проводимо тендер, щоб додатково завезти паливо", — каже посадовець.Загалом для закладів освіти Рожищенської тергромади, які обігріваються твердопаливними котлами, з його слів, придбали 582 тонни твердого палива.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію