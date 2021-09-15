Українці зможуть продавати і купувати автомобілі в «Дії»

Українці зможуть продавати і купувати автомобілі в «Дії»
Вже скоро в Дії запустять революційну послугу з перереєстрації авто, щоб українці купували та продавали машини всього в кілька кліків.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

16 жовтня стартував запис на бета-тестування.

Перереєстрація в Дії буде доступна для легкових авто, мотоциклів чи мопедів. Продавцю потрібно лише оформити договір у Дії та поділитися QR-кодом або посиланням. А покупцю — ознайомитися з документом, вибрати номерні знаки й техпаспорт.

Також буде можливість доставки документів. Наприклад, користувачі зможуть купити машину в іншому регіоні, а номерні знаки та техпаспорт отримати на зручне відділення Укрпошти. Усе відбуватиметься без посередників і поїздок до сервісних центрів МВС.

Долучитися до бета-тестування можна за посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Дія, продаж, авто
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
17 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Українці зможуть продавати і купувати автомобілі в «Дії»
16 жовтень, 23:24
Волинських тероборонівців підсилили танками. ВІДЕО
16 жовтень, 22:43
Чи готові школи і садочки Волині до опалювального сезону. ВІДЕО
16 жовтень, 22:04
Пожежники з Волині взяли участь у навчаннях у Польщі. ФОТО
16 жовтень, 21:19
Схожі новини
Українці зможуть розмитнити автомобіль через додаток «Дія» Українці зможуть розмитнити автомобіль через додаток «Дія»
15 вересень, 2021, 19:00
ТОП-5 найбільш продаваних автомобілів в Україні у травні ТОП-5 найбільш продаваних автомобілів в Україні у травні
02 червень, 2016, 07:31
У «Дію» повертають послугу зміни місця проживання У «Дію» повертають послугу зміни місця проживання
30 червень, 03:42
«Дія» тимчасово не працюватиме «Дія» тимчасово не працюватиме
21 червень, 22:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Українці зможуть продавати і купувати автомобілі в «Дії»
16 жовтень, 23:24
 0
Волинських тероборонівців підсилили танками. ВІДЕО
16 жовтень, 22:43
 0
Чи готові школи і садочки Волині до опалювального сезону. ВІДЕО
16 жовтень, 22:04
 0
Пожежники з Волині взяли участь у навчаннях у Польщі. ФОТО
16 жовтень, 21:19
 0
Медіа
відео
1/8