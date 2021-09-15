Українці зможуть продавати і купувати автомобілі в «Дії»
16 жовтень, 23:24
Вже скоро в Дії запустять революційну послугу з перереєстрації авто, щоб українці купували та продавали машини всього в кілька кліків.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
16 жовтня стартував запис на бета-тестування.
Перереєстрація в Дії буде доступна для легкових авто, мотоциклів чи мопедів. Продавцю потрібно лише оформити договір у Дії та поділитися QR-кодом або посиланням. А покупцю — ознайомитися з документом, вибрати номерні знаки й техпаспорт.
Також буде можливість доставки документів. Наприклад, користувачі зможуть купити машину в іншому регіоні, а номерні знаки та техпаспорт отримати на зручне відділення Укрпошти. Усе відбуватиметься без посередників і поїздок до сервісних центрів МВС.
Долучитися до бета-тестування можна за посиланням.
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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
16 жовтня стартував запис на бета-тестування.
Перереєстрація в Дії буде доступна для легкових авто, мотоциклів чи мопедів. Продавцю потрібно лише оформити договір у Дії та поділитися QR-кодом або посиланням. А покупцю — ознайомитися з документом, вибрати номерні знаки й техпаспорт.
Також буде можливість доставки документів. Наприклад, користувачі зможуть купити машину в іншому регіоні, а номерні знаки та техпаспорт отримати на зручне відділення Укрпошти. Усе відбуватиметься без посередників і поїздок до сервісних центрів МВС.
Долучитися до бета-тестування можна за посиланням.
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