Українці зможуть продавати і купувати автомобілі в «Дії»

Вже скоро в Дії запустять революційну послугу з перереєстрації авто, щоб українці купували та продавали машини всього в кілька кліків.Про це повідомив міністр цифрової трансформації16 жовтня стартував запис на бета-тестування.Перереєстрація в Дії буде доступна для легкових авто, мотоциклів чи мопедів. Продавцю потрібно лише оформити договір у Дії та поділитися QR-кодом або посиланням. А покупцю — ознайомитися з документом, вибрати номерні знаки й техпаспорт.Також буде можливість доставки документів. Наприклад, користувачі зможуть купити машину в іншому регіоні, а номерні знаки та техпаспорт отримати на зручне відділення Укрпошти. Усе відбуватиметься без посередників і поїздок до сервісних центрів МВС.Долучитися до бета-тестування можна за