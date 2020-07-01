Волинянка вкрала в церкві сумку із телефоном та грошима
Сьогодні, 01:15
Волинянка викрала сумку в храмі. Поліцейські оперативно встановили зловмисницю.
Крадіжка сталася 14 жовтня, близько 12 години, до поліції міста Рожище звернулись про те, що у одному з храмів, під час служби, невідома особа викрала у місцевої мешканки сумку, в якій був гаманець з грошовими коштами та мобільний телефон, - повідомляють у Луцькому районному управлінні поліції.
Сума збитку становила більше 8 тисяч гривень.
Під час з’ясування обставин та проведення пошукових заходів, працівники групи реагування патрульної поліції спільно з СОГ та оперативниками м. Ківерці, за керівництвом начальника ВПД №1 Василя Климюка, встановили причетну до скоєння крадіжки особу. Нею виявилась 49-річна місцева жителька. Викрадені речі вилучили.
Як стало відомо, раніше особа неодноразово притягувались до адміністративної відповідальності та підозрювалась у скоєнні крадіжок.
Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до 8 років позбавлення волі.
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Крадіжка сталася 14 жовтня, близько 12 години, до поліції міста Рожище звернулись про те, що у одному з храмів, під час служби, невідома особа викрала у місцевої мешканки сумку, в якій був гаманець з грошовими коштами та мобільний телефон, - повідомляють у Луцькому районному управлінні поліції.
Сума збитку становила більше 8 тисяч гривень.
Під час з’ясування обставин та проведення пошукових заходів, працівники групи реагування патрульної поліції спільно з СОГ та оперативниками м. Ківерці, за керівництвом начальника ВПД №1 Василя Климюка, встановили причетну до скоєння крадіжки особу. Нею виявилась 49-річна місцева жителька. Викрадені речі вилучили.
Як стало відомо, раніше особа неодноразово притягувались до адміністративної відповідальності та підозрювалась у скоєнні крадіжок.
Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до 8 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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