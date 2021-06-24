Як перевірити рівень своєї медіаграмотності





Його проводитимуть вже вдруге, - повідомляє



Тест можна скласти о 10:00, 13:00, 17:00 та 21:00 лише 1 раз на платформі Typeform.



"Тривалість опитування 45 хвилин, після закінчення ви одразу побачите свій результат", – кажуть у МОН.



"Справжні гуру медіаграмотності отримають сертифікати, що підтверджують їхні знання", – додають організатори.



Вони зазначають, що учасники, які найшвидше дадуть найбільшу кількість правильних відповідей, отримають подарунки від партнерів. Переможців оголосять 1 листопада.



Нагадаємо, минулого року також проводили тест з медіаграмотності. Однак, було лише 3 сесії тривалістю 30 хвилин.



У ньому взяли участь понад 30 тисяч учасників, і половина з них встигла відповісти на усі запитання.



Національний тест із медіаграмотності реалізовується Національним проєктом із медіаграмотності "Фільтр", Міністерством культури та інформаційної політики України разом із програмою USAID "Мріємо та діємо" та проєктом "Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 жовтня в Україні відбудеться щорічний тест із медіаграмотності.Його проводитимуть вже вдруге, - повідомляє "Українська правда" , посилаючись на Міністерство освіти та науки.Тест можна скласти о 10:00, 13:00, 17:00 та 21:00 лише 1 раз на платформі Typeform."Тривалість опитування 45 хвилин, після закінчення ви одразу побачите свій результат", – кажуть у МОН."Справжні гуру медіаграмотності отримають сертифікати, що підтверджують їхні знання", – додають організатори.Вони зазначають, що учасники, які найшвидше дадуть найбільшу кількість правильних відповідей, отримають подарунки від партнерів. Переможців оголосять 1 листопада.Нагадаємо, минулого року також проводили тест з медіаграмотності. Однак, було лише 3 сесії тривалістю 30 хвилин.У ньому взяли участь понад 30 тисяч учасників, і половина з них встигла відповісти на усі запитання.Національний тест із медіаграмотності реалізовується Національним проєктом із медіаграмотності "Фільтр", Міністерством культури та інформаційної політики України разом із програмою USAID "Мріємо та діємо" та проєктом "Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність".

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