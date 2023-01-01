Українсько-польський кордон на Волині хочуть огородити стовпами за 5,2 мільйона

Українсько-польський кордон на Волині хочуть огородити стовпами за 5,2 мільйона
Український кордон з Польщею, який простягається вздовж Волинської області, огородять новими стовпами та знаками з символікою держави.

Закупівлю 264 прикордонних стовпів з українською символікою з фундаментом на основі металевої гвинтової палі на сайті prozorro.gov.ua оголосила військова частина 9971 Державної прикордонної служби України. Торги тривають до 19 жовтня. Аукціон розпочнеться 20 жовтня, - повідомляє ІА Волинські новини.

Очікувана вартість закупівлі – 5,28 мільйона гривень.

Як вказано в тендерній документації, прикордонні стовпи мають бути виготовлені з армованого склопластика. Термін їх служби має становити не менш як 25 років. Товар повинен бути новим, таким, що не був раніше у використанні. Елементи прикордонного стовпа мають бути взаємозамінними. Якість товару має відповідати вимогам чинних державних стандартів.

Елементи прикордонних стовпів мають доставити до сіл, які розташовані неподалік українсько-польського кордону: Морозовичі (43 штуки), Амбуків (88 штук), Рівне (68 штук) та Грабове (65 штук).

Термін поставки – до 20 грудня 2023 року.

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Теги: кордон, Волинь
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