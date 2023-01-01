Луцька велогонщиця здобула срібло на змаганнях з маунтенбайку в Греції

Луцька велогонщиця здобула срібло на змаганнях з маунтенбайку в Греції
Спортсменка з Луцька Яна Беломоіна посіла друге місце на змаганнях з маунтинбайку Salamina Epic MTB races 2023, які тривали п'ять днів. Велогонщиця змагалася в категорії Women Elite XCO.

Фінал крос-кантрі C1 відбувся на гірському грецькому острові Саламін 15 жовтня, повідомляє Суспільне, посилаючись на Волинську обласну школу вищої спортивної майстерності.

30-річна спортсменка змагалася в категорії Women Elite XCO. Згідно з результатами гонки, фінальний заїзд Яна Беломоіна завершила з результатом 1:13:52, здобувши "срібло". До першої сходинки, яку посіла естонська велогонщиця Яніка Ліїв, лучанці не вистачило 34 секунди.

Натомість лучанка випередила 32-річну польську спортсменку Паулу Горицку, яка здобула "бронзу", на дві хвилини 26 секунд.

Як написала Яна на своїй Facebook-сторінці, велогонка в Греції стала для неї останньою в сезоні, а в форму, з її слів, не вдалося повернутися через джетлаг.

Яна Беломоіна — українська велогонщиця, уродженка міста Луцька. Спортсменка стала бронзовою призеркою чемпіонату світу-2015 і чемпіонкою Європи-2017 у крос-кантрі. Беломоіна змагалася на трьох Олімпіадах у своїй кар'єрі. На Іграх у Токіо вона встановила найкращий особистий результат, фінішувавши восьмою.

У серпні 2023-го Беломоіна посіла перше місце на рейтинговій велогонці Grand Prix Banja Luka у Боснії та Герцеговині. На Кубку світу в крос-кантрі серед жінок, який відбувся провінції Квебек у Британії на початку жовтня, спортсменка посіла 20 місце.

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Теги: Волинь, спорт, Беломоіна
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