Польська фундація передала для 14 ОМБр MAVIC AIR. ФОТО

Польська фундація передала для 14 ОМБр MAVIC AIR. ФОТО
Військовим волинської 14 ОМБр передали MAVIC AIR від польської фундації Cor Ignis.

Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.

Делегація Луцькради відвідала місто Пйотрикув Трибунальський (Республіка Польща) на запрошення партнерів фундації Cor Ignis.

Під час заходів, що відбувалися в у рамках візиту, фундація Cor Ignis передала важливий та цінний подарунок MAVIC AIR для військових, які захищають кордони України на Сході.

"З великою вдячністю за наш захист, MAVIC AIR було передано військовим 14-ї бригади, де службу несуть багато лучан та волинян.
Щира вдячність за допомогу фундації Cor Ignis", - йдеться у повідомленні Луцької міської ради.

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Теги: Волинь, 14 ОМБР, війна, допомога, Польща
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