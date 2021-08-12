Волинські учні отримали понад 230 тисяч підручників, частину книжок додруковують
Сьогодні, 08:25
Попри війну та обмежене фінансування, в Україні продовжують друкувати підручники для школярів. Мова йде про п'ятий і шостий класи, що навчаються за новими навчальними програмами.
Про те, яка ситуація із забезпеченням підручниками на Волині, розповів голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Так, навчальні заклади області отримали 166 819 підручників для учнів 6-го класу. Значно нижчі показники із підручниками для 5-го класу: їх отримали трохи більше ніж 66 тисяч.
"Проте у вересні Уряд ініціював внесення змін до Держбюджету й додатково виділив 572 мільйони гривень на додрук підручників, що не вистачає. Тому зараз Міністерство освіти й науки України активно укладає договори з видавництвами. Окрім того, завдяки фінансуванню донорів ЄС додатково надрукують ще підручники. Тож очікуємо, що вже в грудні нові підручники будуть в школах області", - йдеться у повідомленні.
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Про те, яка ситуація із забезпеченням підручниками на Волині, розповів голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Так, навчальні заклади області отримали 166 819 підручників для учнів 6-го класу. Значно нижчі показники із підручниками для 5-го класу: їх отримали трохи більше ніж 66 тисяч.
"Проте у вересні Уряд ініціював внесення змін до Держбюджету й додатково виділив 572 мільйони гривень на додрук підручників, що не вистачає. Тому зараз Міністерство освіти й науки України активно укладає договори з видавництвами. Окрім того, завдяки фінансуванню донорів ЄС додатково надрукують ще підручники. Тож очікуємо, що вже в грудні нові підручники будуть в школах області", - йдеться у повідомленні.
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