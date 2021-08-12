Волинські учні отримали понад 230 тисяч підручників, частину книжок додруковують

Попри війну та обмежене фінансування, в Україні продовжують друкувати підручники для школярів. Мова йде про п'ятий і шостий класи, що навчаються за новими навчальними програмами.Про те, яка ситуація із забезпеченням підручниками на Волині, розповів голова Волинської ОВАТак, навчальні заклади області отримали 166 819 підручників для учнів 6-го класу. Значно нижчі показники із підручниками для 5-го класу: їх отримали трохи більше ніж 66 тисяч."Проте у вересні Уряд ініціював внесення змін до Держбюджету й додатково виділив 572 мільйони гривень на додрук підручників, що не вистачає. Тому зараз Міністерство освіти й науки України активно укладає договори з видавництвами. Окрім того, завдяки фінансуванню донорів ЄС додатково надрукують ще підручники. Тож очікуємо, що вже в грудні нові підручники будуть в школах області", - йдеться у повідомленні.