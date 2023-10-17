ЗСУ завдали ударів по аеродромах біля окупованих Бердянська та Луганська: уражені 2 вертольоти





Про це пише



У заяві йдеться, що удари були успішними.



Варто зазначити, що в місцевих пабліках у ніч на 17 жовтня зявилося відео з вибухами нібито у Бердянську.



Пізніше Генштаб уточнив, що підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.



Нагадаємо, що у лютому захисники України влучили у військове летовище в окупованому російською армією Бердянську Запорізької області, тоді знищили 100 окупантів.



21 серпня в окупованому Бердянську повідомляли про гучні вибухи поблизу військового містечка вдруге за день.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали ударів по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ на аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська − уразили два вертольоти.Про це пише Українська правда з посиланням на Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.У заяві йдеться, що удари були успішними.Варто зазначити, що в місцевих пабліках у ніч на 17 жовтня зявилося відео з вибухами нібито у Бердянську.Пізніше Генштаб уточнив, що підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.Нагадаємо, що у лютому захисники України влучили у військове летовище в окупованому російською армією Бердянську Запорізької області, тоді знищили 100 окупантів.21 серпня в окупованому Бердянську повідомляли про гучні вибухи поблизу військового містечка вдруге за день.

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