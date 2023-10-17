ЗСУ завдали ударів по аеродромах біля окупованих Бердянська та Луганська: уражені 2 вертольоти
Сьогодні, 08:50
У ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали ударів по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ на аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська − уразили два вертольоти.
Про це пише Українська правда з посиланням на Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.
У заяві йдеться, що удари були успішними.
Варто зазначити, що в місцевих пабліках у ніч на 17 жовтня зявилося відео з вибухами нібито у Бердянську.
Пізніше Генштаб уточнив, що підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.
Нагадаємо, що у лютому захисники України влучили у військове летовище в окупованому російською армією Бердянську Запорізької області, тоді знищили 100 окупантів.
21 серпня в окупованому Бердянську повідомляли про гучні вибухи поблизу військового містечка вдруге за день.
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Про це пише Українська правда з посиланням на Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.
У заяві йдеться, що удари були успішними.
Варто зазначити, що в місцевих пабліках у ніч на 17 жовтня зявилося відео з вибухами нібито у Бердянську.
Пізніше Генштаб уточнив, що підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.
Нагадаємо, що у лютому захисники України влучили у військове летовище в окупованому російською армією Бердянську Запорізької області, тоді знищили 100 окупантів.
21 серпня в окупованому Бердянську повідомляли про гучні вибухи поблизу військового містечка вдруге за день.
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