Курс валют у Луцьку 17 жовтня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.30, а продають за – 40.70.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.82, а продають за 9,00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 жовтня готівковий курс долара становить 37.92, продають його за 38.40.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.30, а продають за – 40.70.Щодо польського злотого, то його купують за 8.82, а продають за 9,00.

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