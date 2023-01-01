Захисники за добу знищили 800 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу − близько 289 430 (+800) осіб,



◾ танків − 4 979 (+14) од,



◾ бойових броньованих машин − 9 405 (+20) од,



◾ артилерійських систем − 6936 (+26) од,



◾ РСЗВ − 814 (+0) од,



◾ засобів ППО − 547 (+0) од,



◾ літаків − 318 (+0) од,



◾ гелікоптерів − 317 (+0) од,



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 291 (+11) од,



◾ крилатих ракет − 1 533 (+2) од,



◾ кораблів/катерів − 20 (+0) од,



◾ підводних човнів − 1 (+0) од,



◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 293 (+22) од,



◾ спеціальної техніки − 982 (+1) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу захисники ліквідували ще 800 окупантів та 14 танків.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.◾ особового складу − близько 289 430 (+800) осіб,◾ танків − 4 979 (+14) од,◾ бойових броньованих машин − 9 405 (+20) од,◾ артилерійських систем − 6936 (+26) од,◾ РСЗВ − 814 (+0) од,◾ засобів ППО − 547 (+0) од,◾ літаків − 318 (+0) од,◾ гелікоптерів − 317 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 291 (+11) од,◾ крилатих ракет − 1 533 (+2) од,◾ кораблів/катерів − 20 (+0) од,◾ підводних човнів − 1 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 293 (+22) од,◾ спеціальної техніки − 982 (+1) од.Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію