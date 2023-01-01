Захисники за добу знищили 800 окупантів
Сьогодні, 09:15
За минулу добу захисники ліквідували ще 800 окупантів та 14 танків.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу − близько 289 430 (+800) осіб,
◾ танків − 4 979 (+14) од,
◾ бойових броньованих машин − 9 405 (+20) од,
◾ артилерійських систем − 6936 (+26) од,
◾ РСЗВ − 814 (+0) од,
◾ засобів ППО − 547 (+0) од,
◾ літаків − 318 (+0) од,
◾ гелікоптерів − 317 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 291 (+11) од,
◾ крилатих ракет − 1 533 (+2) од,
◾ кораблів/катерів − 20 (+0) од,
◾ підводних човнів − 1 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 293 (+22) од,
◾ спеціальної техніки − 982 (+1) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу − близько 289 430 (+800) осіб,
◾ танків − 4 979 (+14) од,
◾ бойових броньованих машин − 9 405 (+20) од,
◾ артилерійських систем − 6936 (+26) од,
◾ РСЗВ − 814 (+0) од,
◾ засобів ППО − 547 (+0) од,
◾ літаків − 318 (+0) од,
◾ гелікоптерів − 317 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 291 (+11) од,
◾ крилатих ракет − 1 533 (+2) од,
◾ кораблів/катерів − 20 (+0) од,
◾ підводних човнів − 1 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 293 (+22) од,
◾ спеціальної техніки − 982 (+1) од.
Дані уточнюються.
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