У Ковелі під час пожежі житлового будинку загинув чоловік
Сьогодні, 09:46
У Ковелі на місці пожежі виявили загиблу людину.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
16 жовтня о 20:48 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в місті Ковель. На місце події направлено рятувальників 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковель.
Прибувши до місця виклику, фахівці ДСНС оперативно провели розвідку пожежі та в складі ланки ГДЗС приступили до гасіння пожежі, займання приборкали о 21:10. На жаль, під час гасіння займання на місці події виявлено тіло чоловіка, 1950 року народження.
Імовірна причина займання — коротке замикання електромережі, обставини трагедії встановлюються.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
16 жовтня о 20:48 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в місті Ковель. На місце події направлено рятувальників 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковель.
Прибувши до місця виклику, фахівці ДСНС оперативно провели розвідку пожежі та в складі ланки ГДЗС приступили до гасіння пожежі, займання приборкали о 21:10. На жаль, під час гасіння займання на місці події виявлено тіло чоловіка, 1950 року народження.
Імовірна причина займання — коротке замикання електромережі, обставини трагедії встановлюються.
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