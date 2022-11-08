У Ковелі під час пожежі житлового будинку загинув чоловік





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



16 жовтня о 20:48 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в місті Ковель. На місце події направлено рятувальників 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковель.



Прибувши до місця виклику, фахівці ДСНС оперативно провели розвідку пожежі та в складі ланки ГДЗС приступили до гасіння пожежі, займання приборкали о 21:10. На жаль, під час гасіння займання на місці події виявлено тіло чоловіка, 1950 року народження.



Імовірна причина займання — коротке замикання електромережі, обставини трагедії встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі на місці пожежі виявили загиблу людину.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.16 жовтня о 20:48 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в місті Ковель. На місце події направлено рятувальників 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковель.Прибувши до місця виклику, фахівці ДСНС оперативно провели розвідку пожежі та в складі ланки ГДЗС приступили до гасіння пожежі, займання приборкали о 21:10. На жаль, під час гасіння займання на місці події виявлено тіло чоловіка, 1950 року народження.Імовірна причина займання — коротке замикання електромережі, обставини трагедії встановлюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію