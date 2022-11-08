У Ковелі під час пожежі житлового будинку загинув чоловік

У Ковелі під час пожежі житлового будинку загинув чоловік
У Ковелі на місці пожежі виявили загиблу людину.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

16 жовтня о 20:48 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в місті Ковель. На місце події направлено рятувальників 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ковель.

Прибувши до місця виклику, фахівці ДСНС оперативно провели розвідку пожежі та в складі ланки ГДЗС приступили до гасіння пожежі, займання приборкали о 21:10. На жаль, під час гасіння займання на місці події виявлено тіло чоловіка, 1950 року народження.
У Ковелі під час пожежі житлового будинку загинув чоловік

Імовірна причина займання — коротке замикання електромережі, обставини трагедії встановлюються.

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Теги: Ковель, будинок, пожежа
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