«Воюємо за Україну, за людей, за наші сім'ї»: як бійці Волинської бригади ТРО тримають ділянку фронту в районі Серебрянського лісу

«Воюємо за Україну, за людей, за наші сім'ї»: як бійці Волинської бригади ТРО тримають ділянку фронту в районі Серебрянського лісу
Бійці Волинської бригади тероборони б'ють ворога на Сході України, нині тримають ділянку фронту в районі Серебрянського лісу. Там окопалися і відбивають щоденні штурми росіян та не дають армії окупантів просунутися.

Якою ціною це дається, розповіли у відеосюжеті на сторінці бригади.

Серебрянський ліс здригається від вибухів, канонади тут не замовкають. На цій ділянці фронту тримають оборону бійці Ковельського батальйону 100-ї бригади Волинської тероборони.

По ворожих позиціях гатять із гранатомета МК-19. Хоч це американська зброя, але тут на Україні її прокачали по українськи. Тероборонівці оснастили його прицільним механізмом від СПГ-9.

"Ми отримали наш гранатомет без спеціального обладнання для стрільби з закритих вогневих позицій. Але, враховуючи наші способи ведення бойових дій, ми прийняли рішення його модернізувати і працювати по передньому краю противника, а саме по малим групам піхоти", - розповідає один із воїнів.

З такою системою наведення, кажуть бійці, гранатомет працює, як міномет. Відтак бити окупантів тепер можна ще й пострілами навісом.

"Ми його тримаємо для відбиття штурмів і для того, щоб завадити противнику проводити інженерні роботи", - доповнює захисник.

Визначати ворожі цілі бійцям допомагає аеророзвідка. З неба дронами побратими коригують вогонь наших піхотинців. Працюють по позиціях ворожої піхоти, які знаходяться неподалік. Ось на відео з дрона добре видно, як наші гранати прилітають в окопи окупантів - роблять смерть ворогам.

На відео видно, як танк 100-бригади тероборони відпрацював по ворогу на Лиманському напрямку. Тут, на передовій, бійцям часто доводиться застосовувати важку техніку, аби стримувати навалу ворога.

По окупантах відпрацювали вже бійці Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони.

"Наш танк виїжджав на нуль для стрільби прямою наводкою до нашого переднього краю, зробив три постріли по опорному пункту противника і відійшов назад на свої позиції", - каже ще один мужній захисник.

У цьому танковому екіпажі хлопці з різних регіонів України. Командир танка Михайло - зі Львівщини, механік-водій Вадим - з Києва, навідник Роман - із Вінниччини. Усі мобілізовані хлопці щойно повернулися із бойового завдання.

"Виїхав, вистрілив, нічого не думаєш - тільки відпрацювати так, як потрібно, і повернутися назад. Це моя основна задача", - розповідає військовослужбовець.

"Велике бажання - попасти. Ну і радість від того. Хочеться їм відомстити за то все, що вони нам зробили", - каже інший боєць.

"Воюємо за Україну, перш за все, і за наші території. За людей, за наші сім'ї, щоб люди жили спокійно", - говорить воїн.

Попри всі складнощі боїв у лісі, бійці кажуть, вони готові тримати фронт.

"Перемога - за нами! Ось побачите!" - наголошує захисник.

Віримо у перемогу та ЗСУ!

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Теги: Волинська бригада, наближають перемогу
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