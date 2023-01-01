«Воюємо за Україну, за людей, за наші сім'ї»: як бійці Волинської бригади ТРО тримають ділянку фронту в районі Серебрянського лісу





Якою ціною це дається, розповіли у



Серебрянський ліс здригається від вибухів, канонади тут не замовкають. На цій ділянці фронту тримають оборону бійці Ковельського батальйону 100-ї бригади Волинської тероборони.



По ворожих позиціях гатять із гранатомета МК-19. Хоч це американська зброя, але тут на Україні її прокачали по українськи. Тероборонівці оснастили його прицільним механізмом від СПГ-9.



"Ми отримали наш гранатомет без спеціального обладнання для стрільби з закритих вогневих позицій. Але, враховуючи наші способи ведення бойових дій, ми прийняли рішення його модернізувати і працювати по передньому краю противника, а саме по малим групам піхоти", - розповідає один із воїнів.



З такою системою наведення, кажуть бійці, гранатомет працює, як міномет. Відтак бити окупантів тепер можна ще й пострілами навісом.



"Ми його тримаємо для відбиття штурмів і для того, щоб завадити противнику проводити інженерні роботи", - доповнює захисник.



Визначати ворожі цілі бійцям допомагає аеророзвідка. З неба дронами побратими коригують вогонь наших піхотинців. Працюють по позиціях ворожої піхоти, які знаходяться неподалік. Ось на відео з дрона добре видно, як наші гранати прилітають в окопи окупантів - роблять смерть ворогам.



На відео видно, як танк 100-бригади тероборони відпрацював по ворогу на Лиманському напрямку. Тут, на передовій, бійцям часто доводиться застосовувати важку техніку, аби стримувати навалу ворога.



По окупантах відпрацювали вже бійці Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони.



"Наш танк виїжджав на нуль для стрільби прямою наводкою до нашого переднього краю, зробив три постріли по опорному пункту противника і відійшов назад на свої позиції", - каже ще один мужній захисник.



У цьому танковому екіпажі хлопці з різних регіонів України. Командир танка Михайло - зі Львівщини, механік-водій Вадим - з Києва, навідник Роман - із Вінниччини. Усі мобілізовані хлопці щойно повернулися із бойового завдання.



"Виїхав, вистрілив, нічого не думаєш - тільки відпрацювати так, як потрібно, і повернутися назад. Це моя основна задача", - розповідає військовослужбовець.



"Велике бажання - попасти. Ну і радість від того. Хочеться їм відомстити за то все, що вони нам зробили", - каже інший боєць.



"Воюємо за Україну, перш за все, і за наші території. За людей, за наші сім'ї, щоб люди жили спокійно", - говорить воїн.



Попри всі складнощі боїв у лісі, бійці кажуть, вони готові тримати фронт.



"Перемога - за нами! Ось побачите!" - наголошує захисник.



Віримо у перемогу та ЗСУ!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці Волинської бригади тероборони б'ють ворога на Сході України, нині тримають ділянку фронту в районі Серебрянського лісу. Там окопалися і відбивають щоденні штурми росіян та не дають армії окупантів просунутися.Якою ціною це дається, розповіли у відеосюжеті на сторінці бригади.Серебрянський ліс здригається від вибухів, канонади тут не замовкають. На цій ділянці фронту тримають оборону бійці Ковельського батальйону 100-ї бригади Волинської тероборони.По ворожих позиціях гатять із гранатомета МК-19. Хоч це американська зброя, але тут на Україні її прокачали по українськи. Тероборонівці оснастили його прицільним механізмом від СПГ-9."Ми отримали наш гранатомет без спеціального обладнання для стрільби з закритих вогневих позицій. Але, враховуючи наші способи ведення бойових дій, ми прийняли рішення його модернізувати і працювати по передньому краю противника, а саме по малим групам піхоти", - розповідає один із воїнів.З такою системою наведення, кажуть бійці, гранатомет працює, як міномет. Відтак бити окупантів тепер можна ще й пострілами навісом."Ми його тримаємо для відбиття штурмів і для того, щоб завадити противнику проводити інженерні роботи", - доповнює захисник.Визначати ворожі цілі бійцям допомагає аеророзвідка. З неба дронами побратими коригують вогонь наших піхотинців. Працюють по позиціях ворожої піхоти, які знаходяться неподалік. Ось на відео з дрона добре видно, як наші гранати прилітають в окопи окупантів - роблять смерть ворогам.На відео видно, як танк 100-бригади тероборони відпрацював по ворогу на Лиманському напрямку. Тут, на передовій, бійцям часто доводиться застосовувати важку техніку, аби стримувати навалу ворога.По окупантах відпрацювали вже бійці Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони."Наш танк виїжджав на нуль для стрільби прямою наводкою до нашого переднього краю, зробив три постріли по опорному пункту противника і відійшов назад на свої позиції", - каже ще один мужній захисник.У цьому танковому екіпажі хлопці з різних регіонів України. Командир танка- зі Львівщини, механік-водій- з Києва, навідник- із Вінниччини. Усі мобілізовані хлопці щойно повернулися із бойового завдання."Виїхав, вистрілив, нічого не думаєш - тільки відпрацювати так, як потрібно, і повернутися назад. Це моя основна задача", - розповідає військовослужбовець."Велике бажання - попасти. Ну і радість від того. Хочеться їм відомстити за то все, що вони нам зробили", - каже інший боєць."Воюємо за Україну, перш за все, і за наші території. За людей, за наші сім'ї, щоб люди жили спокійно", - говорить воїн.Попри всі складнощі боїв у лісі, бійці кажуть, вони готові тримати фронт."Перемога - за нами! Ось побачите!" - наголошує захисник.Віримо у перемогу та ЗСУ!

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