У Луцьку водійка збила 17-річного хлопця

У Луцьку водійка збила 17-річного хлопця
У Луцьку внаслідок ДТП постраждало двоє пішоходів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 16 жовтня, на вулиці Чернишевського 49-річна ковельчанка, керуючи автомобілем BMW 320D, здійснила наїзд на пішохода, 17-річного жителя обласного центру.

Хлопець раптово вибіг на проїжджу частину за межами пішохідного переходу.

Внаслідок ДТП його з тілесними ушкодження госпіталізували.
У Луцьку водійка збила 17-річного хлопця

За фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

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Теги: Луцьк, ДТП, водійка
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