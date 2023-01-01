У Луцьку водійка збила 17-річного хлопця





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Учора, 16 жовтня, на вулиці Чернишевського 49-річна ковельчанка, керуючи автомобілем BMW 320D, здійснила наїзд на пішохода, 17-річного жителя обласного центру.



Хлопець раптово вибіг на проїжджу частину за межами пішохідного переходу.



Внаслідок ДТП його з тілесними ушкодження госпіталізували.



За фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Слідство триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку внаслідок ДТП постраждало двоє пішоходів.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 16 жовтня, на вулиці Чернишевського 49-річна ковельчанка, керуючи автомобілем BMW 320D, здійснила наїзд на пішохода, 17-річного жителя обласного центру.Хлопець раптово вибіг на проїжджу частину за межами пішохідного переходу.Внаслідок ДТП його з тілесними ушкодження госпіталізували.За фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Слідство триває.

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