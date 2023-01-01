Понад сотня підрозділів місцевої пожежної охорони на Волині: як працює один із них
Сьогодні, 10:17
На Волині, крім підрозділів Держслужби з надзвичайних ситуацій, працюють 106 підрозділів місцевої пожежної охорони, серед яких два — добровільні. У місцевих підрозділах пожежної охорони на добровільних засадах є 328 працівників.
Про це Суспільному розповів речник ДСНС області Володимир Нестеров. З його слів, ці формування створені, фінансуються та утримуються органами місцевої влади.
"Ці команди підпорядковуються ГУ ДСНС. У випадку залучення їх до пожеж до складних пожеж або до інших, як то аварійно-рятувальні роботи чи порятунок людей. В таких випадках ми залучаємо ці підрозділи в підготовці вогнеборців", — каже речник волинських рятувальників.
У місцевий пожежний підрозділ села Підбереззя Луцького району пішов добровольцем волинянин Віталій Макарук. Каже: працює кочегаром у сільській адмінбудівлі.
"Державна служба постійно на змінах, а нас викликають. Ми займаємось своєю роботою, а коли прийшов виклик, то ми виїжджаємо. В Мар’янівці була пожежа, виїжджали на гасіння. Люди зараз дотримуються правил пожежної безпеки, не спалюють так, як колись палили", — говорить житель Підбереззя.
Водій пожежного автомобіля Ігор Труб’юк раніше працював зварювальником. З його слів, транспорт обладнаний всім необхідним для гасіння пожежі: є домкрати, ножиці, розжими тощо.
"Горохівська пожежна може приїхати трішки пізніше, як ми. От була пожежа в Печихвостах, то нам було 10 кілометрів, а їм з Горохова 15. Нам подзвонили і ми вже виїхали. Переважно пожежі бувають через проводку. От вітру йдуть і десь замикає проводка, люди не доглянуть і через проводку хати горять", — сказав чоловік.
Староста Підберезівського округу Віктор Коритко розповів, що в їхню добровільну пожежну дружину входить 14 людей, які проживають у Підбереззі й навколишніх селах.
"Ми охопили всі села, які входять в наш старостинський округ. Є потреба в цьому, тому що коли виклики йдуть, то повідомляється в Горохівську частину. Поки Горохів виїде, то ми готові вже. Навіть, було таке, що ми перші приїжджали на місце пожежі", — каже староста.
Місцева пожежна охорона в Підбереззі розпочала роботу торік у грудні, зазначив староста Віктора Коритка.
За цей час, каже сільський житель Михайло Пархомук, їм вдалося допомогти багатьом людям. "Туди далі на село була пожежа, де хлів загорівся і приїхали погасили. Поки з Горохова приїдуть, то тут місцева скоріше приїде. Біда може спіткати у будь-яку мить. Як не пожежа, то ще щось може бути і треба допомога", — додав чоловік.
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Про це Суспільному розповів речник ДСНС області Володимир Нестеров. З його слів, ці формування створені, фінансуються та утримуються органами місцевої влади.
"Ці команди підпорядковуються ГУ ДСНС. У випадку залучення їх до пожеж до складних пожеж або до інших, як то аварійно-рятувальні роботи чи порятунок людей. В таких випадках ми залучаємо ці підрозділи в підготовці вогнеборців", — каже речник волинських рятувальників.
У місцевий пожежний підрозділ села Підбереззя Луцького району пішов добровольцем волинянин Віталій Макарук. Каже: працює кочегаром у сільській адмінбудівлі.
"Державна служба постійно на змінах, а нас викликають. Ми займаємось своєю роботою, а коли прийшов виклик, то ми виїжджаємо. В Мар’янівці була пожежа, виїжджали на гасіння. Люди зараз дотримуються правил пожежної безпеки, не спалюють так, як колись палили", — говорить житель Підбереззя.
Водій пожежного автомобіля Ігор Труб’юк раніше працював зварювальником. З його слів, транспорт обладнаний всім необхідним для гасіння пожежі: є домкрати, ножиці, розжими тощо.
"Горохівська пожежна може приїхати трішки пізніше, як ми. От була пожежа в Печихвостах, то нам було 10 кілометрів, а їм з Горохова 15. Нам подзвонили і ми вже виїхали. Переважно пожежі бувають через проводку. От вітру йдуть і десь замикає проводка, люди не доглянуть і через проводку хати горять", — сказав чоловік.
Староста Підберезівського округу Віктор Коритко розповів, що в їхню добровільну пожежну дружину входить 14 людей, які проживають у Підбереззі й навколишніх селах.
"Ми охопили всі села, які входять в наш старостинський округ. Є потреба в цьому, тому що коли виклики йдуть, то повідомляється в Горохівську частину. Поки Горохів виїде, то ми готові вже. Навіть, було таке, що ми перші приїжджали на місце пожежі", — каже староста.
Місцева пожежна охорона в Підбереззі розпочала роботу торік у грудні, зазначив староста Віктора Коритка.
За цей час, каже сільський житель Михайло Пархомук, їм вдалося допомогти багатьом людям. "Туди далі на село була пожежа, де хлів загорівся і приїхали погасили. Поки з Горохова приїдуть, то тут місцева скоріше приїде. Біда може спіткати у будь-яку мить. Як не пожежа, то ще щось може бути і треба допомога", — додав чоловік.
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