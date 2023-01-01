Росіяни вдарили по гуртожитку навчального закладу у центрі Слов'янська. ВІДЕО





Про це Вадим Лях.



"Вівторок, 17 жовтня. Неспокійна ніч у Словʼянську. Вночі - два прильоти у центр міста, вулиця Свободи. Влучання - у гуртожиток аграрного коледжу", - йдеться в повідомленні.



Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Ігор Мороз, за 16 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини — у Первомайському.



Ще 1 людина в області дістала поранення.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї ночі, 17 жовтня, окупанти атакували центр міста Слов'янськ Донецької області.Про це повідомив очільник міської військової адміністрації"Вівторок, 17 жовтня. Неспокійна ніч у Словʼянську. Вночі - два прильоти у центр міста, вулиця Свободи. Влучання - у гуртожиток аграрного коледжу", - йдеться в повідомленні.Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Ігор Мороз, за 16 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини — у Первомайському.Ще 1 людина в області дістала поранення.Нагадаємо, що росія не полишає спроб оточити Авдіївку : минулої доби ЗСУ відбили понад 10 атак.

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