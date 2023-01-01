Обірвалося життя Сергія Сивоха

Обірвалося життя Сергія Сивоха
Сьогодні, 17 жовтня, зранку помер український актор та політик Сергій Сивохо. Його серце зупинилося на 55-му році.

Про це повідомляє Телеграмна служба новин.

Помер телеведучий та ексрадник РНБО Сергій Сивохо. Причиною стала хвороба легень, яка була хронічною. Йому було 54 роки.

Інформацію підтвердили в пресслужбі артиста.

Близька подруга Сивоха – Світлана Бердецька – повідомила у фейсбуці: «Зараз кожен день дуже тяжкий, але сьогодні мені особливо погано. Сьогодні о 5:40 ранку помер мій добрий друг, ніжно любима мною людина, великий друг Ізраїлю, чудовий артист Сергій Анатолійович Сивохо. Мені буде тебе дуже бракувати. Вічна пам'ять Сергію».

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Теги: смерть, Україна
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