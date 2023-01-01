У Луцьку під колеса вантажівки потрапила 50-річна жінка





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Жінка переходила проїжджу частину у невстановленому місці.



За кермом транспортного засобу перебував 25-річний житель Луцького району.



Постраждалу також госпіталізували.



За фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 16 жовтня, на вулиці Львівській під колеса вантажівки Renault Premium потрапила 50-річна лучанка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Жінка переходила проїжджу частину у невстановленому місці.За кермом транспортного засобу перебував 25-річний житель Луцького району.Постраждалу також госпіталізували.За фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Слідство триває.

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