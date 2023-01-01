У Луцьку під колеса вантажівки потрапила 50-річна жінка

У Луцьку під колеса вантажівки потрапила 50-річна жінка
Вчора, 16 жовтня, на вулиці Львівській під колеса вантажівки Renault Premium потрапила 50-річна лучанка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Жінка переходила проїжджу частину у невстановленому місці.

За кермом транспортного засобу перебував 25-річний житель Луцького району.

Постраждалу також госпіталізували.

За фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

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Теги: Луцьк, ДТП, вантажівка
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