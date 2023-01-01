Мобільний інтернет в разі блекауту в Луцьку: що кажуть оператори





Про це стало відомо під час оперативної наради у Луцького міського голови у вівторок, 17 жовтня, пише



Як повідомила заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк, нещодавно відбулась зустріч у Луцьку з трьома основними операторами мобільного зв’язку.



«Вони провели низку підготовчих заходів, передбачаючи форс-мажори. Вони придбали генератори або передбачили можливість підключити свої установки до партнерських генераторів, є запаси пального і базові станції мають замінені акумулятори на вишках. Створені ремонтні бригади, які будуть оперативно реагувати на аварійні ситуації. Зі слів операторів, у випадку незабезпечення зв’язку одним надавачем послуг, буде увімкнуто національний роумінг. У випадку довгого блекауту, планують забезпечити принаймні голосовий зв’язок, зрозуміло, що інтернет зв’язку може не бути», - повідомила вона.



Також Ірина Чебелюк додала, що у старостинських округах зв'язок може бути гірший, але базові станції будуть забезпечені живленням.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Основні оператори мобільного зв’язку запевняють, що готові до форсмажорних ситуацій у Луцьку.Про це стало відомо під час оперативної наради у Луцького міського голови у вівторок, 17 жовтня, пише ВСН Як повідомила заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк, нещодавно відбулась зустріч у Луцьку з трьома основними операторами мобільного зв’язку.«Вони провели низку підготовчих заходів, передбачаючи форс-мажори. Вони придбали генератори або передбачили можливість підключити свої установки до партнерських генераторів, є запаси пального і базові станції мають замінені акумулятори на вишках. Створені ремонтні бригади, які будуть оперативно реагувати на аварійні ситуації. Зі слів операторів, у випадку незабезпечення зв’язку одним надавачем послуг, буде увімкнуто національний роумінг. У випадку довгого блекауту, планують забезпечити принаймні голосовий зв’язок, зрозуміло, що інтернет зв’язку може не бути», - повідомила вона.Також Ірина Чебелюк додала, що у старостинських округах зв'язок може бути гірший, але базові станції будуть забезпечені живленням.

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