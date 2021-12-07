Вакансії на Волині із зарплатою від 20 до 32 тисяч гривень: перелік, контакти





Токар. Луцьк. Робота на універсальному токарному верстаті. Вимоги: дотримання правил техніки безпеки, виконання робіт згідно кваліфікаційних вимог, 5-6 розряди. Заробітна плата - 32477 грн.



Шліфувальник. Луцьк. Вимога: вища технічна освіта за напрямком механічна обробка металів, виконання робіт згідно кваліфікаційних вимог, дотримання правил техніки безпеки. 5-6 розряди. Заробітна плата - 32477 грн.



Лікар-стоматолог. Рожище. Вимоги: надання терапевтичних стоматологічних послуг населенню. Заробітна плата - 30 тисяч гривень.





Головний інженер. Село Веселе Торчинської громади. Вимоги: організація правильної експлуатації, технічного обслуговування, своєчасного планово-запобіжного і поточного ремонту машинно-тракторного та автомобільного парку, енергетичного, електротехнічного, слабо-струмного обладнання, а також електромережі господарства та інших основних засобів для підтримки їх у стані постійної технічної готовності. Організація обліку та руху запасних частин та комплектуючих. Контроль правильності складання заявок на придбання нової техніки і обладнання, запасних частин. Заробітна плата - 29728 грн.



Слідчий (поліція). Камінь-Каширський. Вимоги: здійснює досудове рослідування кримінальних правопорушень; проводить слідчі (розшукові) дії.

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Водій навантажувача. Село Тойкут Ковельської громади. Вимоги: керувати автонавантажувачем JCB. Проводити навантаження, відвантаження та переміщення вантажів. Заробітна плата - 20 тисяч гривень.



Різальник м'ясопродуктів. Нововолинськ. Вимоги: виконувати обов’язки різальника тушок птиці - робота на процесах різання філе, гомілок, крил птиці. Заробітна плата - 20 тисяч гривень.



Лікар з медицини невідкладних станів. Маневичі. Вимоги: застосування сучасних методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації відповідно до клінічних настанов та локальних протоколів, проведення цілеспрямованого клінічного обстеження хворого. Графік роботи: з 08.00 до 17.00год. Тел. (044) 2449475 – Алла Василівна. Заробітна плата - 20 тисяч гривень.



Інженер-будівельник. Луцьк. Вимоги: Організація будівництва, обрахунок обсягів робіт, ведення виконавчої документації.Заробітна плата - 20 тисяч грн.



Менеджер (управитель) із збуту. Луцьк. Вимоги: робота з клієнтами, приймання та оформлення замовлень, ведення існуючої бази клієнтів та пошук нових ринків збуту в сфері продажу стокового одягу та взуття європейських брендів. Заробітна плата - 20 тисяч грн.



Якщо вас цікавить конкретна вакансія або ж ви не знайшли варіанту, який вас зацікавив, завжди можна поспілкуватися із фахівцями служби зайнятості.



Сміливо телефонуйте на гарячі лінії (безкоштовно зі стаціонарних або за тарифами ваших мобільних операторів: 066 353-74-95, 068 063-42-15 або 044 244 94 69.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр зайнятості підготував перелік вакансій області із високими заробітними платами.Луцьк. Робота на універсальному токарному верстаті. Вимоги: дотримання правил техніки безпеки, виконання робіт згідно кваліфікаційних вимог, 5-6 розряди. Заробітна плата - 32477 грн.. Луцьк. Вимога: вища технічна освіта за напрямком механічна обробка металів, виконання робіт згідно кваліфікаційних вимог, дотримання правил техніки безпеки. 5-6 розряди. Заробітна плата - 32477 грн.. Рожище. Вимоги: надання терапевтичних стоматологічних послуг населенню. Заробітна плата - 30 тисяч гривень.Село Веселе Торчинської громади. Вимоги: організація правильної експлуатації, технічного обслуговування, своєчасного планово-запобіжного і поточного ремонту машинно-тракторного та автомобільного парку, енергетичного, електротехнічного, слабо-струмного обладнання, а також електромережі господарства та інших основних засобів для підтримки їх у стані постійної технічної готовності. Організація обліку та руху запасних частин та комплектуючих. Контроль правильності складання заявок на придбання нової техніки і обладнання, запасних частин. Заробітна плата - 29728 грн.Камінь-Каширський. Вимоги: здійснює досудове рослідування кримінальних правопорушень; проводить слідчі (розшукові) дії.Подати анкету можна на сайті nabir.np.gov.ua. Заробітна плата - 21500 грн.Село Тойкут Ковельської громади. Вимоги: керувати автонавантажувачем JCB. Проводити навантаження, відвантаження та переміщення вантажів. Заробітна плата - 20 тисяч гривень.. Нововолинськ. Вимоги: виконувати обов’язки різальника тушок птиці - робота на процесах різання філе, гомілок, крил птиці. Заробітна плата - 20 тисяч гривень.Маневичі. Вимоги: застосування сучасних методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації відповідно до клінічних настанов та локальних протоколів, проведення цілеспрямованого клінічного обстеження хворого. Графік роботи: з 08.00 до 17.00год. Тел. (044) 2449475 – Алла Василівна. Заробітна плата - 20 тисяч гривень.Луцьк. Вимоги: Організація будівництва, обрахунок обсягів робіт, ведення виконавчої документації.Заробітна плата - 20 тисяч грн.Луцьк. Вимоги: робота з клієнтами, приймання та оформлення замовлень, ведення існуючої бази клієнтів та пошук нових ринків збуту в сфері продажу стокового одягу та взуття європейських брендів. Заробітна плата - 20 тисяч грн.Якщо вас цікавить конкретна вакансія або ж ви не знайшли варіанту, який вас зацікавив, завжди можна поспілкуватися із фахівцями служби зайнятості.Сміливо телефонуйте на гарячі лінії (безкоштовно зі стаціонарних або за тарифами ваших мобільних операторів: 066 353-74-95, 068 063-42-15 або 044 244 94 69.

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