У громаді на Волині відкрилась перша гончарна студія для дітей. ФОТО
Сьогодні, 12:10
У Колківській громаді відкрилась перша гончарна студія для дітей.
Цей проєкт був втілений на базі Колківського ліцею завдяки грантовому конкурсу «Час діяти, Україно!», повідомляють організатори.
"У Колківській громаді - це перша і єдина гончарна студія. Тут планують організувати гурток для дітей та майстер-класи для усіх охочих. Відвідувати заняття зможуть не тільки учні ліцею, а й діти із сусідніх сіл.
«Коли ми подавали проєкт на конкурс, то не вірили, що ми зможемо перемогти та відкрити у нас таку студію. Це справді чудова можливість для наших діток, для їхнього творчого розвитку», - ділиться емоціями Людмила Острозька, керівниця студії «Гончарята».
У гончарні є усі необхідні матеріали для роботи: глина, різноманітні стеки для ліплення, гончарний круг та піч для випікання.
У день відкриття усі гості змогли проявити свою творчість у гончарному ремеслі. Кожен отримав шматочок глини, інструменти для розкачування та формування і, як результат, змогли створити власний
керамічний виріб.
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Цей проєкт був втілений на базі Колківського ліцею завдяки грантовому конкурсу «Час діяти, Україно!», повідомляють організатори.
"У Колківській громаді - це перша і єдина гончарна студія. Тут планують організувати гурток для дітей та майстер-класи для усіх охочих. Відвідувати заняття зможуть не тільки учні ліцею, а й діти із сусідніх сіл.
«Коли ми подавали проєкт на конкурс, то не вірили, що ми зможемо перемогти та відкрити у нас таку студію. Це справді чудова можливість для наших діток, для їхнього творчого розвитку», - ділиться емоціями Людмила Острозька, керівниця студії «Гончарята».
У гончарні є усі необхідні матеріали для роботи: глина, різноманітні стеки для ліплення, гончарний круг та піч для випікання.
У день відкриття усі гості змогли проявити свою творчість у гончарному ремеслі. Кожен отримав шматочок глини, інструменти для розкачування та формування і, як результат, змогли створити власний
керамічний виріб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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