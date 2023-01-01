У громаді на Волині відкрилась перша гончарна студія для дітей. ФОТО

У Колківській громаді відкрилась перша гончарна студія для дітей.Цей проєкт був втілений на базі Колківського ліцею завдяки грантовому конкурсу «Час діяти, Україно!», повідомляють організатори."У Колківській громаді - це перша і єдина гончарна студія. Тут планують організувати гурток для дітей та майстер-класи для усіх охочих. Відвідувати заняття зможуть не тільки учні ліцею, а й діти із сусідніх сіл.«Коли ми подавали проєкт на конкурс, то не вірили, що ми зможемо перемогти та відкрити у нас таку студію. Це справді чудова можливість для наших діток, для їхнього творчого розвитку», - ділиться емоціями Людмила Острозька, керівниця студії «Гончарята».У гончарні є усі необхідні матеріали для роботи: глина, різноманітні стеки для ліплення, гончарний круг та піч для випікання.У день відкриття усі гості змогли проявити свою творчість у гончарному ремеслі. Кожен отримав шматочок глини, інструменти для розкачування та формування і, як результат, змогли створити власнийкерамічний виріб.