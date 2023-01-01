Під колесами вантажівки на Волині загинула бабуся

Під колесами вантажівки на Волині загинула бабуся
У Володимирі під колесами вантажівки загинула пішохідка. Поліція з’ясовує обставини.

Аварія трапилася сьогодні, 17 жовтня, близько 09:00, інформує сектор комунікації ГУНП.

61-річний водій ГАЗ, рухаючись заднім ходом, наїхав на пішохідку. Жінка від отриманих травм загинула на місці події, її особу встановили – це 82-річна місцева мешканка.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Відомості за фактом ДТП внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.

Слідчі з’ясують усі обставини аварії.

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Теги: ДТП, Волинь
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