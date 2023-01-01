Під колесами вантажівки на Волині загинула бабуся





Аварія трапилася сьогодні, 17 жовтня, близько 09:00, інформує сектор комунікації ГУНП.



61-річний водій ГАЗ, рухаючись заднім ходом, наїхав на пішохідку. Жінка від отриманих травм загинула на місці події, її особу встановили – це 82-річна місцева мешканка.



На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Відомості за фактом ДТП внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.



Слідчі з’ясують усі обставини аварії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі під колесами вантажівки загинула пішохідка. Поліція з’ясовує обставини.Аварія трапилася сьогодні, 17 жовтня, близько 09:00, інформує сектор комунікації ГУНП.61-річний водій ГАЗ, рухаючись заднім ходом, наїхав на пішохідку. Жінка від отриманих травм загинула на місці події, її особу встановили – це 82-річна місцева мешканка.На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Відомості за фактом ДТП внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.Слідчі з’ясують усі обставини аварії.

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