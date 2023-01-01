Під колесами вантажівки на Волині загинула бабуся
Сьогодні, 12:32
У Володимирі під колесами вантажівки загинула пішохідка. Поліція з’ясовує обставини.
Аварія трапилася сьогодні, 17 жовтня, близько 09:00, інформує сектор комунікації ГУНП.
61-річний водій ГАЗ, рухаючись заднім ходом, наїхав на пішохідку. Жінка від отриманих травм загинула на місці події, її особу встановили – це 82-річна місцева мешканка.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Відомості за фактом ДТП внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.
Слідчі з’ясують усі обставини аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Аварія трапилася сьогодні, 17 жовтня, близько 09:00, інформує сектор комунікації ГУНП.
61-річний водій ГАЗ, рухаючись заднім ходом, наїхав на пішохідку. Жінка від отриманих травм загинула на місці події, її особу встановили – це 82-річна місцева мешканка.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Відомості за фактом ДТП внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.
Слідчі з’ясують усі обставини аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Він був для мене цілим світом, підтримкою та опорою», – дружина загиблого Героя з Волині Святослава Токарчука
Сьогодні, 12:50
Під колесами вантажівки на Волині загинула бабуся
Сьогодні, 12:32
Українці готівкою зберігають понад $100 мільярдів
Сьогодні, 12:29