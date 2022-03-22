Українці готівкою зберігають понад $100 мільярдів

Домашні господарства та бізнес основну частину своїх фінансових активів тримають в іноземній валюті.Про це у фейсбуці повідомив економіст, член Ради НБУЗа його словами, фінансові активи у вигляді готівкової іноземної валюти, валютних банківських депозитів та облігацій внутрішньої державної позики в іноземній валюті становили 136 млрд. дол. США.Примітно, що протягом війни частка валютних активів у загальних фінансових активах бізнесу та населення зросла на 4% (з 65% станом на 1 січня 2022 року до 69% станом на 1 вересня 2023-го). Понад 85% валютних активів становить готівкова іноземна валюта (116 млрд дол).Гривневі фінансові активи у структурі фінансових активів населення та бізнесу становлять 31%, з них в свою чергу на готівкову гривню припадає 31%, на строкові вклади населення - 11%, на строкові вклади бізнесу – 11%, на поточні рахунки 42%.