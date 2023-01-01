На Волині відновили дві прикордонні застави

Після реконструкції презентували два оновлені прикордонні підрозділи, які входять до складу комендатур Волинського загону.Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Під час ремонтних робіт відновлено адміністративні будівлі, бокси для автомобільної техніки та споруди господарчого призначення, складські приміщення. На одному з підрозділів облаштовано модульне містечко, також змонтовано сонячну електростанцію. Тепер застави відповідають сучасним стандартам.Персонал цих підрозділів здійснює посилену охорону та оборону кордону з білоруссю, протяжністю 35 кілометрів. Ділянка надійно укріплена в інженерно-фортифікаційному відношенні. Цілодобовий моніторинг кордону прикордонники здійснюють завдяки системам віддаленого відеоспостереження.Начальник прикордонного загонупривітав персонал прикордонних застав та вручив кращим військовослужбовцям нагороди та відзнаки.«Повномасштабна війна чітко показала надзвичайну важливість надійної охорони державного кордону. Перед нами щоденно стоїть завдання гарантувати високий рівень національної безпеки в умовах сьогодення.У підрозділах створені всі належні умови для служби прикордонників. Це покладає на особовий склад ще більшу відповідальність за ввірену справу», - зазначив Сергій Лозінський.Очільник волинських прикордонників подякував за плідну співпрацю та вагомий внесок у справу захисту інтересів держави на кордоні керівникам органів влади, меценатам та волонтерам.Митрополит Луцький та Волинськийпринагідно звершив чин освячення капличок на честь Покрови Пресвятої Богородиці. Їх спорудили на території військових містечок.