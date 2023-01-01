На Волині відновили дві прикордонні застави

На Волині відновили дві прикордонні застави
Після реконструкції презентували два оновлені прикордонні підрозділи, які входять до складу комендатур Волинського загону.

Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Під час ремонтних робіт відновлено адміністративні будівлі, бокси для автомобільної техніки та споруди господарчого призначення, складські приміщення. На одному з підрозділів облаштовано модульне містечко, також змонтовано сонячну електростанцію. Тепер застави відповідають сучасним стандартам.

Персонал цих підрозділів здійснює посилену охорону та оборону кордону з білоруссю, протяжністю 35 кілометрів. Ділянка надійно укріплена в інженерно-фортифікаційному відношенні. Цілодобовий моніторинг кордону прикордонники здійснюють завдяки системам віддаленого відеоспостереження.

Начальник прикордонного загону Сергій Лозінський привітав персонал прикордонних застав та вручив кращим військовослужбовцям нагороди та відзнаки.

«Повномасштабна війна чітко показала надзвичайну важливість надійної охорони державного кордону. Перед нами щоденно стоїть завдання гарантувати високий рівень національної безпеки в умовах сьогодення.

У підрозділах створені всі належні умови для служби прикордонників. Це покладає на особовий склад ще більшу відповідальність за ввірену справу», - зазначив Сергій Лозінський.

Очільник волинських прикордонників подякував за плідну співпрацю та вагомий внесок у справу захисту інтересів держави на кордоні керівникам органів влади, меценатам та волонтерам.

Митрополит Луцький та Волинський Михаїл принагідно звершив чин освячення капличок на честь Покрови Пресвятої Богородиці. Їх спорудили на території військових містечок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: кордон, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українці готівкою зберігають понад $100 мільярдів
Сьогодні, 12:29
У громаді на Волині відкрилась перша гончарна студія для дітей. ФОТО
Сьогодні, 12:10
На Волині відновили дві прикордонні застави
Сьогодні, 12:05
Вакансії на Волині із зарплатою від 20 до 32 тисяч гривень: перелік, контакти
Сьогодні, 11:45
Мобільний інтернет в разі блекауту в Луцьку: що кажуть оператори
Сьогодні, 11:31
Схожі новини
Українсько-польський кордон на Волині хочуть огородити стовпами за 5,2 мільйона Українсько-польський кордон на Волині хочуть огородити стовпами за 5,2 мільйона
Сьогодні, 06:31
На Волині прикордонники цьогоріч вилучили 80 одиниць зброї На Волині прикордонники цьогоріч вилучили 80 одиниць зброї
12 жовтень, 15:33
Кордон з Білоруссю на Волині пильнуватимуть з допомогою «ніштяків» від львівських айтішників Кордон з Білоруссю на Волині пильнуватимуть з допомогою «ніштяків» від львівських айтішників
09 жовтень, 17:30
На кордоні затримали волинянина: їхав краденою вантажівкою На кордоні затримали волинянина: їхав краденою вантажівкою
09 жовтень, 15:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцька влада запевняє, що місто готове до ймовірного блекауту
Сьогодні, 13:17
 0
У «Гвардію наступу» пробрався російський «кріт», але ненадовго
Сьогодні, 13:06
 0
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
Сьогодні, 13:00
 0
«Він був для мене цілим світом, підтримкою та опорою», – дружина загиблого Героя з Волині Святослава Токарчука
Сьогодні, 12:50
 0
Під колесами вантажівки на Волині загинула бабуся
Сьогодні, 12:32
 0
Медіа
відео
1/8