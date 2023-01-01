Ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, – Мінреінтеграції





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"Ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Їхня мати звернулася за допомогою до Української мережі за права дитини. До порятунку також долучилося Мінреінтеграції.



Коли росіяни зайшли у Херсон, батьки 10-річного Олександра, 8-річної Дарини та 6-річного Якова вирішили відправити дітей у село до бабусі, сподіваючись на більшу безпеку. Невдовзі обласний центр звільнили, а бабуся з онуками залишилися на тимчасово окупованій території.



Відступаючи з Херсона, росіяни підірвали Антонівський міст, забрати малих стало неможливо. Завдяки зусиллям Української мережі за права дитини та за сприяння Мінреінтеграції діти знову разом із батьками. Слова особливої подяки – Державній міграційній службі", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що на минулому тижні також возз’єдналася ще одна сім’я. Після 19 місяців розлуки з ТОТ Херсонської області до батьків повернулися 9-річна Надійка та її 14-річний брат Михайло.



Напередодні повномасштабного вторгнення діти поїхали в гості до бабусі й дідуся. Після окупації села шлях на підконтрольну уряду України територію було відрізано.



Реальна можливість повернути дітей з’явилася на початку вересня цього року, коли їхній батько звернувся до Мінреінтеграції, а міністерство, своєю чергою, долучило до процесу Українську мережу за права дитини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна повернула на підконтрольну територію ще трьох дітей, які перебували на тимчасово окупованій частині Херсонської області.Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України."Ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Їхня мати звернулася за допомогою до Української мережі за права дитини. До порятунку також долучилося Мінреінтеграції.Коли росіяни зайшли у Херсон, батьки 10-річного, 8-річноїта 6-річноговирішили відправити дітей у село до бабусі, сподіваючись на більшу безпеку. Невдовзі обласний центр звільнили, а бабуся з онуками залишилися на тимчасово окупованій території.Відступаючи з Херсона, росіяни підірвали Антонівський міст, забрати малих стало неможливо. Завдяки зусиллям Української мережі за права дитини та за сприяння Мінреінтеграції діти знову разом із батьками. Слова особливої подяки – Державній міграційній службі", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що на минулому тижні також возз’єдналася ще одна сім’я. Після 19 місяців розлуки з ТОТ Херсонської області до батьків повернулися 9-річната її 14-річний братНапередодні повномасштабного вторгнення діти поїхали в гості до бабусі й дідуся. Після окупації села шлях на підконтрольну уряду України територію було відрізано.Реальна можливість повернути дітей з’явилася на початку вересня цього року, коли їхній батько звернувся до Мінреінтеграції, а міністерство, своєю чергою, долучило до процесу Українську мережу за права дитини.

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