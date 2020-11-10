Депутатів Луцької райради викликають до «військкомату»
Сьогодні, 08:45
Депутатів Луцької районної ради викликають з’явитися до районного центру комплектування для уточнення облікових даних та проходження медичного огляду.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
У розпорядженні начальника Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергія Миронюка від 10 жовтня, адресованому Луцькій районній раді, є перелік із 23 депутатів, яких він просить сповістити з’явитися до ТЦК, що у Ківерцях, протягом десяти днів.
У Волинському обласному ТЦК та СП підтвердили наявність такого розпорядження та наголосили, що виклик депутатів потрібний для звірки облікових даних, оскільки в Україні діє воєнний стан згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 #64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», а також проводиться загальна мобілізація відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 #69/2022 «Про загальну мобілізацію».
У період мобілізації виклику до ТЦК та СП підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років, які можуть виконувати військовий обов'язок. Обранці громад не є винятком і обов’язком кожного громадянина України є захищати незалежність та територіальну цілісність України.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
У розпорядженні начальника Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергія Миронюка від 10 жовтня, адресованому Луцькій районній раді, є перелік із 23 депутатів, яких він просить сповістити з’явитися до ТЦК, що у Ківерцях, протягом десяти днів.
У Волинському обласному ТЦК та СП підтвердили наявність такого розпорядження та наголосили, що виклик депутатів потрібний для звірки облікових даних, оскільки в Україні діє воєнний стан згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 #64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», а також проводиться загальна мобілізація відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 #69/2022 «Про загальну мобілізацію».
У період мобілізації виклику до ТЦК та СП підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років, які можуть виконувати військовий обов'язок. Обранці громад не є винятком і обов’язком кожного громадянина України є захищати незалежність та територіальну цілісність України.
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