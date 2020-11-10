Депутатів Луцької райради викликають до «військкомату»

Депутатів Луцької райради викликають до «військкомату»
Депутатів Луцької районної ради викликають з’явитися до районного центру комплектування для уточнення облікових даних та проходження медичного огляду.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

У розпорядженні начальника Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергія Миронюка від 10 жовтня, адресованому Луцькій районній раді, є перелік із 23 депутатів, яких він просить сповістити з’явитися до ТЦК, що у Ківерцях, протягом десяти днів.

У Волинському обласному ТЦК та СП підтвердили наявність такого розпорядження та наголосили, що виклик депутатів потрібний для звірки облікових даних, оскільки в Україні діє воєнний стан згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 #64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», а також проводиться загальна мобілізація відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 #69/2022 «Про загальну мобілізацію».

У період мобілізації виклику до ТЦК та СП підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років, які можуть виконувати військовий обов'язок. Обранці громад не є винятком і обов’язком кожного громадянина України є захищати незалежність та територіальну цілісність України.



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Теги: депутати, Луцька районна рада, ТЦК, військовий облік
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