Волинських тероборонівців підсилили танками. ВІДЕО





Про це Сергій Хомінський. З його слів, підрозділ уже показав хороші результати на передовій.



53-річний командир танка Михайло у війську прослужив 21 рік. Після 24 лютого минулого року, каже, довелось перекваліфікуватися на танкіста.



"Ота злість стала поштовхом піти і помститися їм за все, що вони нам зробили. Адреналін там зашкалює, можна сказати так. Велике бажання попасти і радість від того", — говорить командир танка.



Як розповів водій-механік танка Вадим, до Т-72-го (назва танку — ред.) воював на Т-64-му під час антитерористичної операції. Техніка, каже, складніша в управлінні від західних зразків.



"Це як Жигулі і Мерседес. Це Жигулі, а Леопард — це Мерседес. Все там на кнопочках, телевізори, камери. Все для зручності механіка, навідника. Я б дуже хотів поїхати відучитись чи на Абрамс, чи Леопард – було б дуже цікаво поїздити повоювати", — зазначив боєць.



Бригаду тероборони з Волині підсилили танками

Водій-механік Вадим. Фото: 100 Бригада Тероборони Волині

Танкісти 100-ї бригади влучають по заданій цілі і стараються якнайшвидше покинути позиці. Працюють із прихованих позицій так, щоб війська РФ не встиг помітити.



"Виїхав, вистрілив, нічого не думаєш, тільки відпрацювати як потрібно і повернутися назад. Найбільше бажання — це повернутися додому живим-здоровим, обійняти батька і з’їздити на могилу матері", — каже навідник танка Роман.



У квітні 2023 бійців 100-ї бригади ТРО Волині передислокували для виконання бойових завдань на сході. Українсько-білоруський кордон нині під охороною інших бригад.



З весни військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.



У вересні 2023-го тероборонівці з допомогою дрона знищили бліндаж російських військових. У знищеному бліндажі був особовий склад однієї з бригад РФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 51-й окремий Камінь-Каширський батальйон 100-ї бригади тероборони Волині, який зараз виконує бойові завдання на Лиманському напрямку, підсилили танковим підрозділом.Про це Суспільному розповів пресофіцер бригади. З його слів, підрозділ уже показав хороші результати на передовій.53-річний командир танка Михайло у війську прослужив 21 рік. Після 24 лютого минулого року, каже, довелось перекваліфікуватися на танкіста."Ота злість стала поштовхом піти і помститися їм за все, що вони нам зробили. Адреналін там зашкалює, можна сказати так. Велике бажання попасти і радість від того", — говорить командир танка.Як розповів водій-механік танка Вадим, до Т-72-го (назва танку — ред.) воював на Т-64-му під час антитерористичної операції. Техніка, каже, складніша в управлінні від західних зразків."Це як Жигулі і Мерседес. Це Жигулі, а Леопард — це Мерседес. Все там на кнопочках, телевізори, камери. Все для зручності механіка, навідника. Я б дуже хотів поїхати відучитись чи на Абрамс, чи Леопард – було б дуже цікаво поїздити повоювати", — зазначив боєць.Бригаду тероборони з Волині підсилили танкамиВодій-механік Вадим. Фото: 100 Бригада Тероборони ВолиніТанкісти 100-ї бригади влучають по заданій цілі і стараються якнайшвидше покинути позиці. Працюють із прихованих позицій так, щоб війська РФ не встиг помітити."Виїхав, вистрілив, нічого не думаєш, тільки відпрацювати як потрібно і повернутися назад. Найбільше бажання — це повернутися додому живим-здоровим, обійняти батька і з’їздити на могилу матері", — каже навідник танка Роман.У квітні 2023 бійців 100-ї бригади ТРО Волині передислокували для виконання бойових завдань на сході. Українсько-білоруський кордон нині під охороною інших бригад.З весни військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.У вересні 2023-го тероборонівці з допомогою дрона знищили бліндаж російських військових. У знищеному бліндажі був особовий склад однієї з бригад РФ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію