Школяр з Волині розробив комп'ютерну гру та здобув з нею «золото» на міжнародній виставці

Школяр з Волині розробив комп'ютерну гру та здобув з нею «золото» на міжнародній виставці
Одинадцятикласник Камінь-Каширського ліцею №1 ім. Євгена Шабліовського Тарас Гембік розробив патріотичну комп’ютерну гру «Cossack Steppes» («Козацькі степи»), з якою взяв участь у міжнародній виставці винаходів INOVA в Хорватії і здобув «золото».

В основу розробки хлопець поклав тему українського козацтва, - пише газета "Полісся".

«Після виступу Володимира Зеленського в День єднання 16 лютого 2022 року, коли весь світ говорив про можливий початок війни росії проти України, я був сильно мотивований створити щось, що популяризувало б українську державу, культуру, історію. Адже наш північно-східний сусід завжди прагнув знищити нашу самобутність, привласнюючи все українське собі. Тому створив комп’ютерну гру саме про козаків, бо вони – ключовий момент в історії України: це сильні, вольові люди, борці за Україну», – розповідає Тарас.
Школяр з Волині розробив комп'ютерну гру та здобув з нею «золото» на міжнародній виставці

Козацтво, до речі, вважають феноменом світової історії – ця соціальна сила унікальна тим, що своєрідне військово-політичне формування, засноване народом для захисту українських земель від численних завойовників, розвинулось у самостійне державне утворення. Тож нова гра про козаків, на думку юного розробника, якраз актуальна.

«Я поставив високу планку для своєї розробки – вирішив зробити її максимально реалістичною, такою, як сучасні ігри «ААА» великих компаній, наприклад, GTA V, Cyberpunk. А для цього потрібно передати усі елементи і деталі побуту, природи, зброї і т.д. У цьому стали в нагоді базові знання, які отримав з курсів Малої академії наук та поради, які давав вчитель інформатики Тішков Сергій Володимирович. Втім, оскільки я один займаюся цією розробкою і не маю фінансування, створення гри затягнулося», – зауважує Тарас.
Школяр з Волині розробив комп'ютерну гру та здобув з нею «золото» на міжнародній виставці

Та після перемоги на міжнародній виставці винаходів хлопець сподівається, що і спонсор знайдеться, і айтішники-однодумці долучаться до його команди. У Хорватії він познайомився з тайванцями, камбоджцями, хорватцями, котрі готові продовжити спілкування, а хорватці – навіть допомогти з подальшою розробкою «Cossack Steppes». Після цього гра юного програміста зможе вийти у світ та, віримо, набути популярності. Бо ж протягом останніх десятиліть відеоігри стали чи не головним феноменом розваг. А ігри з потрійним класом («AAA») становлять значну частину цієї зростаючої індустрії.
Школяр з Волині розробив комп'ютерну гру та здобув з нею «золото» на міжнародній виставці

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Теги: Волинь, комп'ютерні ігри, виставка, світ, Європа
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