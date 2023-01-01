Кухар ресторану у Луцьку торгував наркотою
Сьогодні, 19:30
У Луцьку до «умовного» терміну позбавлення волі засудили 21-річного чоловіка, який продавав амфетамін.
Про це пише інформагентство Волинські новини з посиланням на вирок Луцького міськрайонного суду.
У матеріалах справи йдеться про те, що Богдан О. незаконно придбав з метою збуту психотропну речовину амфетамін. 4 жовтня минулого року в післяобідню пору чоловік переніс психотропи на вулицю 8-го Березня, де в ході оперативної закупки продав їх підставній особі за тисячу гривень.
Дії обвинуваченого кваліфікували за ч. 1 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини).
Про Богдана О. відомо, що він неодружений, працює старшим кухарем в ресторані. У суді чоловік підтвердив обставини вчинення злочину. Він пояснив свої дії тим, що в той час спілкувався з сумнівною компанією, не працював, а тому таким чином намагався заробити гроші.
Обираючи покарання, суд врахував, що Богдан О. є молодою особою – 21 рік, сприяв розкриттю злочину, адже усвідомив незаконність своїх дій, має постійне місце проживання та роботи, а від його дій фактично не трапилося жодних негативних наслідків.
Тож представники Феміди призначили Богдану О. покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, яке замінили на два роки іспитового терміну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише інформагентство Волинські новини з посиланням на вирок Луцького міськрайонного суду.
У матеріалах справи йдеться про те, що Богдан О. незаконно придбав з метою збуту психотропну речовину амфетамін. 4 жовтня минулого року в післяобідню пору чоловік переніс психотропи на вулицю 8-го Березня, де в ході оперативної закупки продав їх підставній особі за тисячу гривень.
Дії обвинуваченого кваліфікували за ч. 1 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини).
Про Богдана О. відомо, що він неодружений, працює старшим кухарем в ресторані. У суді чоловік підтвердив обставини вчинення злочину. Він пояснив свої дії тим, що в той час спілкувався з сумнівною компанією, не працював, а тому таким чином намагався заробити гроші.
Обираючи покарання, суд врахував, що Богдан О. є молодою особою – 21 рік, сприяв розкриттю злочину, адже усвідомив незаконність своїх дій, має постійне місце проживання та роботи, а від його дій фактично не трапилося жодних негативних наслідків.
Тож представники Феміди призначили Богдану О. покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, яке замінили на два роки іспитового терміну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 жовтня
Сьогодні, 20:00
Кухар ресторану у Луцьку торгував наркотою
Сьогодні, 19:30
У Токіо не зміг злетіти літак із борцями сумо
Сьогодні, 19:01
У Луцьку придбали для ЗСУ 30 дронів
Сьогодні, 18:44
Знову втрата: на війні обірвалося життя лучанина Валерія Павлюка
Сьогодні, 18:28