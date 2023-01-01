Кухар ресторану у Луцьку торгував наркотою

Кухар ресторану у Луцьку торгував наркотою
У Луцьку до «умовного» терміну позбавлення волі засудили 21-річного чоловіка, який продавав амфетамін.

Про це пише інформагентство Волинські новини з посиланням на вирок Луцького міськрайонного суду.

У матеріалах справи йдеться про те, що Богдан О. незаконно придбав з метою збуту психотропну речовину амфетамін. 4 жовтня минулого року в післяобідню пору чоловік переніс психотропи на вулицю 8-го Березня, де в ході оперативної закупки продав їх підставній особі за тисячу гривень.

Дії обвинуваченого кваліфікували за ч. 1 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини).

Про Богдана О. відомо, що він неодружений, працює старшим кухарем в ресторані. У суді чоловік підтвердив обставини вчинення злочину. Він пояснив свої дії тим, що в той час спілкувався з сумнівною компанією, не працював, а тому таким чином намагався заробити гроші.

Обираючи покарання, суд врахував, що Богдан О. є молодою особою – 21 рік, сприяв розкриттю злочину, адже усвідомив незаконність своїх дій, має постійне місце проживання та роботи, а від його дій фактично не трапилося жодних негативних наслідків.

Тож представники Феміди призначили Богдану О. покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, яке замінили на два роки іспитового терміну.

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Теги: наркотики, Волинь
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