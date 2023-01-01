За волю України віддав своє життя Герой з Волині Микола Харківець
Сьогодні, 10:08
На війні загинув Герой з Волині Микола Харківець.
Про це повідомили у Ратнівській громаді.
"Сумна звістка огорнула сьогодні нашу громаду - під час бойових дій загинув солдат Харківець Микола Сергійович, 1974 року народження, житель села Здомишель.
Немає слів від болю, немає прощення ворогу.
Ратнівська територіальна громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя, а кожний мешканець низько схиляє свою голову перед патріотизмом Воїна, який мужньо захищав рідну землю від окупанта та віддав найцінніше - своє життя за наше мирне небо, спокій та майбутнє України", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ратнівській громаді.
"Сумна звістка огорнула сьогодні нашу громаду - під час бойових дій загинув солдат Харківець Микола Сергійович, 1974 року народження, житель села Здомишель.
Немає слів від болю, немає прощення ворогу.
Ратнівська територіальна громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя, а кожний мешканець низько схиляє свою голову перед патріотизмом Воїна, який мужньо захищав рідну землю від окупанта та віддав найцінніше - своє життя за наше мирне небо, спокій та майбутнє України", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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