За волю України віддав своє життя Герой з Волині Микола Харківець

Микола Харківець.



Про це



"Сумна звістка огорнула сьогодні нашу громаду - під час бойових дій загинув солдат Харківець Микола Сергійович, 1974 року народження, житель села Здомишель.



Немає слів від болю, немає прощення ворогу.



Ратнівська територіальна громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя, а кожний мешканець низько схиляє свою голову перед патріотизмом Воїна, який мужньо захищав рідну землю від окупанта та віддав найцінніше - своє життя за наше мирне небо, спокій та майбутнє України", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Ратнівській громаді."Сумна звістка огорнула сьогодні нашу громаду - під час бойових дій загинув солдат Харківець Микола Сергійович, 1974 року народження, житель села Здомишель.Немає слів від болю, немає прощення ворогу.Ратнівська територіальна громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя, а кожний мешканець низько схиляє свою голову перед патріотизмом Воїна, який мужньо захищав рідну землю від окупанта та віддав найцінніше - своє життя за наше мирне небо, спокій та майбутнє України", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію