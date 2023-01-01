У Луцьку стартував опалювальний сезон: де вже є тепло. ВІДЕО





Станом на вечір 18 жовтня тепло мало бути у мешканців майже 400 багатоквартирних будинків із 749, які є у Луцьку, розповів Іван Скорупський.



Зі слів директора підприємства, на балансі підприємства всього 41 котельня, яка використовується в опалювальний період. Нині в роботі 37 котелень, чотири — очікують погодження голів ОСББ, тому що це дахові котельні, і з тих чи інших причин голови відмовилися від початку подачі теплоносія.



Процес підключення теплоносія триває, станом на 20:30 18 жовтня опалення подали у 39 із 40 дитсадків, та в усі 50 шкіл громади, говорить Іван Скорупський. З його слів, на випадок відсутності електроенергії понад 90% котелень забезпечені дизель-генераторами для безперебійної роботи.



З 17 жовтня Медичне об‘єднання Луцької територіальної громади з опаленням



У медичному об’єднанні Луцької територіальної громади опалення підключають поступово: спочатку консультативно-діагностичні центри та центри первинної медичної допомоги, які розташовані у різних мікрорайонах міста, потім – амбулаторії сімейної медицини, говорить генеральна директорка медоб’єднання Луцької громади Лариса Духневич.



З її слів, у медичному закладі власна твердопаливна котельня. Додає: у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пацієнти будуть з теплом.



Луцький ліцей №1 теж обігрівається



У Луцькому ліцеї №1 у дві зміни навчається 1260 учнів. Вчора, 18 жовтня, у класах та кабінетах температура – 20-22 градуси тепла, каже директор навчального закладу Андрій Киця.



З його слів, відучора тут запрацювала власна котельня, на ніч планують обігрівати приміщення, вдень вмикати опалення поки немає потреби.



Як працюють котельні



У другій половині дня 18 жовтня почала роботу котельня на вулиці Банковій, яка забезпечує теплом житлові будинки у центрі міста, розповіла операторка котельні Людмила Стаднюк.



З її слів, під час підготовки до нового опалювального сезону на котельні відбулась реконструкція, поміняли насоси і тепер працюють в повному режимі.



Опалювальний сезон та погодні умови



На вихідні на Волині очікується вдень до 17-ти градусів тепла, розповіла Суспільному чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентру Надія Голя. За словами Івана Скорупського, на випадок суттєвого потепління опалювальний сезон в Луцьку тимчасово призупинять.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 жовтня у Луцьку розпочався опалювальний сезон. Першочергово теплоносій подали до лікарень, шкіл та дитячих садочків.Станом на вечір 18 жовтня тепло мало бути у мешканців майже 400 багатоквартирних будинків із 749, які є у Луцьку, розповів Суспільному директор державного комунального підприємства "Луцьктепло"Зі слів директора підприємства, на балансі підприємства всього 41 котельня, яка використовується в опалювальний період. Нині в роботі 37 котелень, чотири — очікують погодження голів ОСББ, тому що це дахові котельні, і з тих чи інших причин голови відмовилися від початку подачі теплоносія.Процес підключення теплоносія триває, станом на 20:30 18 жовтня опалення подали у 39 із 40 дитсадків, та в усі 50 шкіл громади, говорить Іван Скорупський. З його слів, на випадок відсутності електроенергії понад 90% котелень забезпечені дизель-генераторами для безперебійної роботи.У медичному об’єднанні Луцької територіальної громади опалення підключають поступово: спочатку консультативно-діагностичні центри та центри первинної медичної допомоги, які розташовані у різних мікрорайонах міста, потім – амбулаторії сімейної медицини, говорить генеральна директорка медоб’єднання Луцької громадиЗ її слів, у медичному закладі власна твердопаливна котельня. Додає: у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пацієнти будуть з теплом.У Луцькому ліцеї №1 у дві зміни навчається 1260 учнів. Вчора, 18 жовтня, у класах та кабінетах температура – 20-22 градуси тепла, каже директор навчального закладуЗ його слів, відучора тут запрацювала власна котельня, на ніч планують обігрівати приміщення, вдень вмикати опалення поки немає потреби.У другій половині дня 18 жовтня почала роботу котельня на вулиці Банковій, яка забезпечує теплом житлові будинки у центрі міста, розповіла операторка котельніЗ її слів, під час підготовки до нового опалювального сезону на котельні відбулась реконструкція, поміняли насоси і тепер працюють в повному режимі.На вихідні на Волині очікується вдень до 17-ти градусів тепла, розповіла Суспільному чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентру. За словами Івана Скорупського, на випадок суттєвого потепління опалювальний сезон в Луцьку тимчасово призупинять.

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