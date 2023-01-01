Культурні заходи під час війни: у Луцьку розкажуть про кейси найбільшого івент-майданчика України

Сніжана Горбач.



Відновлений у 2015 році виставковий комплекс ВДНГ — унікальне і масштабне місце площею 287 га, де відбуваються різнопланові культурні заходи: від великих фестивалів, таких як «Атлас вікенд» та «Кураж-базар», до камерних вечорів та організованих парків розваг. Під час війни тут активно реалізовують благодійні заходи та проєкти.



Наприклад, зараз є можливість за донат на дрони для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади отримати іменне дерево на території ВДНГ. Торік взимку під гаслом «Різдво не спинити» продовжили багаторічну традицію найбільшої в Європі зимової відпочинкової зони — «Зимова країна на ВДНГ». Максимально адаптований до реалій блекауту та війни, енергоощадливий і з комфортними укриттями одразу в трьох павільйонах, проєкт зберіг незмінними ключові локації: працювали ковзанка, гірки, атракціони та Резиденція Санти.



Лекція «Культурні заходи до і під час повномасштабної війни: кейс ВДНГ» Сніжани Горбач відбудеться 21 жовтня. Зареєструватися на участь в події можна за



«Навчаючись у школі, я поглиблено вивчала історію України. Усі розділи в підручниках побудовані у певній послідовності: спочатку хронологія, факти, відомості про історичні постаті, а останніми завжди йдуть параграфи про культуру. І на ці параграфи завжди залишалося мало часу, тому вивчення було доволі поверхневим.

Я зловила себе на думці, що моя лекція буде в такому ж останньому параграфі теми про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Але мені дуже хотілося б, щоб наші нащадки мали час, можливості та інтерес гарно вивчити цей параграф, бо він є дуже важливим. Культура надає нові сенси в сучасному суспільстві і шліфує їх», — коментувала важливість теми своїх виступів Сніжана Горбач під час благодійного Марафону креативної практики.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Культурні заходи у час війни в Україні отримали нові завдання і сенси. Про те, як масові заходи допомагають у боротьбі з ворогом та коли вони є доречними в умовах війни — під час лекції в центрі Дія.Бізнес розповість креативна продюсерка найбільшого інвент-майданчика України ВДНГВідновлений у 2015 році виставковий комплекс ВДНГ — унікальне і масштабне місце площею 287 га, де відбуваються різнопланові культурні заходи: від великих фестивалів, таких як «Атлас вікенд» та «Кураж-базар», до камерних вечорів та організованих парків розваг. Під час війни тут активно реалізовують благодійні заходи та проєкти.Наприклад, зараз є можливість за донат на дрони для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади отримати іменне дерево на території ВДНГ. Торік взимку під гаслом «Різдво не спинити» продовжили багаторічну традицію найбільшої в Європі зимової відпочинкової зони — «Зимова країна на ВДНГ». Максимально адаптований до реалій блекауту та війни, енергоощадливий і з комфортними укриттями одразу в трьох павільйонах, проєкт зберіг незмінними ключові локації: працювали ковзанка, гірки, атракціони та Резиденція Санти.Лекція «Культурні заходи до і під час повномасштабної війни: кейс ВДНГ» Сніжани Горбач відбудеться 21 жовтня. Зареєструватися на участь в події можна за посиланням. «Навчаючись у школі, я поглиблено вивчала історію України. Усі розділи в підручниках побудовані у певній послідовності: спочатку хронологія, факти, відомості про історичні постаті, а останніми завжди йдуть параграфи про культуру. І на ці параграфи завжди залишалося мало часу, тому вивчення було доволі поверхневим.Я зловила себе на думці, що моя лекція буде в такому ж останньому параграфі теми про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Але мені дуже хотілося б, щоб наші нащадки мали час, можливості та інтерес гарно вивчити цей параграф, бо він є дуже важливим. Культура надає нові сенси в сучасному суспільстві і шліфує їх», — коментувала важливість теми своїх виступів Сніжана Горбач під час благодійного Марафону креативної практики.

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