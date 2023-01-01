Росія за минулу добу втратила ще 630 вояк, літак, гелікоптер та 11 танків

Росія за минулу добу втратила ще 630 вояк, літак, гелікоптер та 11 танків
Росія за минулу добу втратила ще 630 військовослужбовців, літак, гелікоптер, засіб протиповітряної оборони та 11 танків.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії рф із 24.02.22 до 19.10.23 орієнтовно склали:

особовий склад – близько 290680 (+630) осіб,

танки – 4992 (+11) од,

бойові броньовані машини – 9437 (+17) од,

артилерійські системи – 6983 (+39) од,

РСЗВ – 818 (+4) од,

засоби ППО – 548 (+1) од,

літаки – 320 (+1) од,

гелікоптери – 324 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5318 (+17),

крилаті ракети – 1534 (+0),

кораблі /катери – 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільна техніка й автоцистерни – 9337 (+34) од,

спеціальна техніка – 985 (+3).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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