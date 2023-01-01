Росія за минулу добу втратила ще 630 вояк, літак, гелікоптер та 11 танків





Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати армії рф із 24.02.22 до 19.10.23 орієнтовно склали:



особовий склад – близько 290680 (+630) осіб,



танки – 4992 (+11) од,



бойові броньовані машини – 9437 (+17) од,



артилерійські системи – 6983 (+39) од,



РСЗВ – 818 (+4) од,



засоби ППО – 548 (+1) од,



літаки – 320 (+1) од,



гелікоптери – 324 (+1) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5318 (+17),



крилаті ракети – 1534 (+0),



кораблі /катери – 20 (+0) од,



підводні човни – 1 (+0) од,



автомобільна техніка й автоцистерни – 9337 (+34) од,



спеціальна техніка – 985 (+3).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія за минулу добу втратила ще 630 військовослужбовців, літак, гелікоптер, засіб протиповітряної оборони та 11 танків.Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати армії рф із 24.02.22 до 19.10.23 орієнтовно склали:особовий склад – близько 290680 (+630) осіб,танки – 4992 (+11) од,бойові броньовані машини – 9437 (+17) од,артилерійські системи – 6983 (+39) од,РСЗВ – 818 (+4) од,засоби ППО – 548 (+1) од,літаки – 320 (+1) од,гелікоптери – 324 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5318 (+17),крилаті ракети – 1534 (+0),кораблі /катери – 20 (+0) од,підводні човни – 1 (+0) од,автомобільна техніка й автоцистерни – 9337 (+34) од,спеціальна техніка – 985 (+3).Дані уточнюються.

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