Росія за минулу добу втратила ще 630 вояк, літак, гелікоптер та 11 танків
Сьогодні, 09:05
Росія за минулу добу втратила ще 630 військовослужбовців, літак, гелікоптер, засіб протиповітряної оборони та 11 танків.
Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії рф із 24.02.22 до 19.10.23 орієнтовно склали:
особовий склад – близько 290680 (+630) осіб,
танки – 4992 (+11) од,
бойові броньовані машини – 9437 (+17) од,
артилерійські системи – 6983 (+39) од,
РСЗВ – 818 (+4) од,
засоби ППО – 548 (+1) од,
літаки – 320 (+1) од,
гелікоптери – 324 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5318 (+17),
крилаті ракети – 1534 (+0),
кораблі /катери – 20 (+0) од,
підводні човни – 1 (+0) од,
автомобільна техніка й автоцистерни – 9337 (+34) од,
спеціальна техніка – 985 (+3).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії рф із 24.02.22 до 19.10.23 орієнтовно склали:
особовий склад – близько 290680 (+630) осіб,
танки – 4992 (+11) од,
бойові броньовані машини – 9437 (+17) од,
артилерійські системи – 6983 (+39) од,
РСЗВ – 818 (+4) од,
засоби ППО – 548 (+1) од,
літаки – 320 (+1) од,
гелікоптери – 324 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5318 (+17),
крилаті ракети – 1534 (+0),
кораблі /катери – 20 (+0) од,
підводні човни – 1 (+0) од,
автомобільна техніка й автоцистерни – 9337 (+34) од,
спеціальна техніка – 985 (+3).
Дані уточнюються.
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