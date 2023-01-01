Курс валют у Луцьку 19 жовтня

Курс валют у Луцьку 19 жовтня
19 жовтня готівковий курс долара становить 37.86, продають його за 38.18.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.26, а продають за – 40.78.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.85, а продають за 9,08.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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