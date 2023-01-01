Боровся і з важчими на 50 кілограм: лучанин – бронзовий призер чемпіонату світу із сумо. ФОТО

Боровся і з важчими на 50 кілограм: лучанин – бронзовий призер чемпіонату світу із сумо. ФОТО
Спортсмен з обласного центру Волині Євген Макаров взяв участь у чемпіонаті світу з сумо серед юніорів до 18 років і дорослих та завоював звання бронзового призера.

Змагання відбувалися в столиці Японії місті Токіо з 6 по 8 жовтня. Про це повідомляють у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, де на факультеті фізичної культури, спорту та здоров’я навчається хлопець.
Боровся і з важчими на 50 кілограм: лучанин – бронзовий призер чемпіонату світу із сумо. ФОТО

Євген виступав у складі збірної команди України. Після свого приїзду додому хлопець зустрівся з очільником університету Анатолієм Цьосем і деканом факультету Василем Пантіком, які привітали Євгена із вдалим виступом і побажали подальших успіхів.
Боровся і з важчими на 50 кілограм: лучанин – бронзовий призер чемпіонату світу із сумо. ФОТО

Юний сумоїст розповів ректорові та деканові про свою участь у змаганнях світового рівня та боротьбу із суперниками, які деколи були важчими за нього на понад 50 кілограм (у півфіналі Євген програв монголові, який важив 140 кілограм, – прим. авт.).
Боровся і з важчими на 50 кілограм: лучанин – бронзовий призер чемпіонату світу із сумо. ФОТО

Анатолій Цьось подякував юному сумоїсту за прославлення України, Волині й Університету на світовому рівні. «Це добре для тебе і, звичайно ж, великий плюс для навчального закладу. Бажаю тобі подальших успіхів», – сказав Анатолій Васильович і пообіцяв сприяння подальшим спортивним досягненням Євгена.

Довідка: Євген Макаров – майстер спорту України із сумо, кандидат у майстри спорту України з дзюдо, кандидат у майстри спорту України із самбо, кандидат у майстри спорту України із бойового самбо.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ВНУ, Луцьк, спорт, сумо
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку 19 жовтня
Сьогодні, 09:00
Минулої доби росія завдала 15 ракетних та 79 авіаційних ударів, – Генштаб
Сьогодні, 08:44
Боровся і з важчими на 50 кілограм: лучанин – бронзовий призер чемпіонату світу із сумо. ФОТО
Сьогодні, 08:25
Швеція планує спорядити Україні літаки Gripen, – Politico
Сьогодні, 07:33
«Винахід рф»: Україна не використовуватиме термін «молдавська мова»
Сьогодні, 06:31
Схожі новини
Дві жіночі команди з Волині – у фіналі Чемпіонату України з футзалу Дві жіночі команди з Волині – у фіналі Чемпіонату України з футзалу
26 січень, 02:17
«Старий Луцьк» у Києві переміг «Кривбас» «Старий Луцьк» у Києві переміг «Кривбас»
18 жовтень, 22:37
Патрульна з Волині подолала 45 кілометрів і перемогла у пригодницьких перегонах. ФОТО Патрульна з Волині подолала 45 кілометрів і перемогла у пригодницьких перегонах. ФОТО
31 липень, 22:13
Волинянин став срібним призером чемпіонату Вірменії з футболу Волинянин став срібним призером чемпіонату Вірменії з футболу
10 червень, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Байден проситиме Конгрес виділити Україні 60 мільярдів доларів
Сьогодні, 09:23
 0
Росія за минулу добу втратила ще 630 вояк, літак, гелікоптер та 11 танків
Сьогодні, 09:05
 0
Курс валют у Луцьку 19 жовтня
Сьогодні, 09:00
 0
Минулої доби росія завдала 15 ракетних та 79 авіаційних ударів, – Генштаб
Сьогодні, 08:44
 0
Боровся і з важчими на 50 кілограм: лучанин – бронзовий призер чемпіонату світу із сумо. ФОТО
Сьогодні, 08:25
 0
Медіа
відео
1/8