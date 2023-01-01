Боровся і з важчими на 50 кілограм: лучанин – бронзовий призер чемпіонату світу із сумо. ФОТО

Спортсмен з обласного центру Волинівзяв участь у чемпіонаті світу з сумо серед юніорів до 18 років і дорослих та завоював звання бронзового призера.Змагання відбувалися в столиці Японії місті Токіо з 6 по 8 жовтня. Про це повідомляють у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, де на факультеті фізичної культури, спорту та здоров’я навчається хлопець.Євген виступав у складі збірної команди України. Після свого приїзду додому хлопець зустрівся з очільником університету Анатолієм Цьосем і деканом факультету Василем Пантіком, які привітали Євгена із вдалим виступом і побажали подальших успіхів.Юний сумоїст розповів ректорові та деканові про свою участь у змаганнях світового рівня та боротьбу із суперниками, які деколи були важчими за нього на понад 50 кілограм (у півфіналі Євген програв монголові, який важив 140 кілограм, – прим. авт.).Анатолій Цьось подякував юному сумоїсту за прославлення України, Волині й Університету на світовому рівні. «Це добре для тебе і, звичайно ж, великий плюс для навчального закладу. Бажаю тобі подальших успіхів», – сказав Анатолій Васильович і пообіцяв сприяння подальшим спортивним досягненням Євгена.Євген Макаров – майстер спорту України із сумо, кандидат у майстри спорту України з дзюдо, кандидат у майстри спорту України із самбо, кандидат у майстри спорту України із бойового самбо.