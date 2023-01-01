«Винахід рф»: Україна не використовуватиме термін «молдавська мова»

«Винахід рф»: Україна не використовуватиме термін «молдавська мова»
Влада України вирішила відмовитися від використання штучного терміна "молдавська мова" під час спільного засідання з румунським урядом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Румунії Марчела Чолаку на спільній пресконференції з українським колегою Денисом Шмигалем.

"На спільному засіданні було ухвалено рішення, що відтепер визнаватиметься лише румунська мова як єдина офіційна мова. Я знаю, що потрібно ще зробити деякі законодавчі кроки, у тому числі, потрібно повідомити про це Європейську Раду, але разом ми сьогодні домовилися про це; це рішення було сьогодні ухвалено", - розповів глава румунського уряду.

За його словами, таке рішення українців "викреслило винахід Російської Федерації".

Варто зауважити, що "молдавська мова" з'явилася за часів Радянського Союзу. Це фактично був кириличний варіант румунської мови.

У Конституції Молдови, якою керувалася Україна, молдавська мова є державною. Але цього року в країні набув чинності закон, який змінив "молдавську" на румунську мову в Конституції та інших державних законах.

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Теги: мова, Україна, Молдова, Румунія, рф
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