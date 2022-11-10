Творці гри World of Tanks запустили проєкт на підтримку України

Творці гри World of Tanks запустили проєкт на підтримку України
Один із найбільших світових розробників ігор Wargaming, з аудиторією понад 200 млн користувачів, творець гри World of Tanks, запускає благодійний проєкт #WargamingUnited, щоб підтримати українських медиків.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на фандрейзингову платформа United24.

У шість ігор розробники додали унікальні українські тематичні набори. Весь прибуток з продажу цього контенту компанія спрямує через United24 на придбання спеціалізованих реанімобілів типу С.

"Купуючи кастомізовані українські набори, гравці отримують цінні ігрові предмети та водночас допомагають врятувати тисячі життів", – йдеться у повідомленні.

Ініціатива триває з 18 жовтня до 1 листопада.

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Теги: Україна, війна, World of Tanks, підтримка
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