Чи потрібно Україні посилювати мобілізацію: що кажуть у Верховній Раді

Чи потрібно Україні посилювати мобілізацію: що кажуть у Верховній Раді
Наразі в Україні немає потреби у різкому посиленні мобілізаційних заходів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю ВВС заявив представник президента у ВР, член комітету парламенту з питань безпеки та оборони Федір Веніславський.

"Сьогодні жодних підстав для того, щоби сказати про необхідність розширення, прискорення або збільшення кількості мобілізаційних заходів, немає", - сказав він.

Нардеп також нагадав, що в перший день повномасштабного вторгнення росії Україна проголосила загальну мобілізацію. І в рамках цієї мобілізації територіальні центри комплектації забезпечують поповнення втрат - і вбитих, і поранених.

Також проводиться мобілізація для формування нових резервів, "які потрібні для наступу і для звільнення територій".

"Але підстав на сьогодні говорити, що необхідно різко збільшити кількість мобілізованих, немає", - сказав Веніславський.

Мобілізація в Україні

Наразі в Україні діє загальна мобілізація, яка здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами. Це означає, що чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними, а отже припадають під призов до армії. У першу чергу проводиться призов резервістів, колишніх учасників АТО, ООС з поступовим нарощуванням чисельності військ за рахунок військовозобов'язаних, які проходили службу.

Нагадаємо, що наприкінці літа президент Володимир Зеленський повідомив, що до нього зверталися військові з проханням посилити мобілізацію.

Зазначимо, що у ТЦК заявляли, що мобілізація не торкнеться абсолютно всіх чоловіків, але кожен військовозобов'язаний повинен розуміти, що йому, швидше за все, доведеться захищати Україну зі зброєю в руках.

Як анонсували в уряді, після завершення війни Україна відмовиться від військового призову та планує повністю перейти на професійну армію.

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Теги: Мобілізація, Верховна Рада
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