Чи потрібно Україні посилювати мобілізацію: що кажуть у Верховній Раді





Як повідомляє Федір Веніславський.



"Сьогодні жодних підстав для того, щоби сказати про необхідність розширення, прискорення або збільшення кількості мобілізаційних заходів, немає", - сказав він.



Нардеп також нагадав, що в перший день повномасштабного вторгнення росії Україна проголосила загальну мобілізацію. І в рамках цієї мобілізації територіальні центри комплектації забезпечують поповнення втрат - і вбитих, і поранених.



Також проводиться мобілізація для формування нових резервів, "які потрібні для наступу і для звільнення територій".



"Але підстав на сьогодні говорити, що необхідно різко збільшити кількість мобілізованих, немає", - сказав Веніславський.



Мобілізація в Україні



Наразі в Україні діє загальна мобілізація, яка здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами. Це означає, що чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними, а отже припадають під призов до армії. У першу чергу проводиться призов резервістів, колишніх учасників АТО, ООС з поступовим нарощуванням чисельності військ за рахунок військовозобов'язаних, які проходили службу.



Нагадаємо, що наприкінці літа президент Володимир Зеленський повідомив, що до нього зверталися військові з проханням посилити мобілізацію.



Зазначимо, що у ТЦК заявляли, що мобілізація не торкнеться абсолютно всіх чоловіків, але кожен військовозобов'язаний повинен розуміти, що йому, швидше за все, доведеться захищати Україну зі зброєю в руках.



Як анонсували в уряді, після завершення війни Україна відмовиться від військового призову та планує повністю перейти на професійну армію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі в Україні немає потреби у різкому посиленні мобілізаційних заходів.Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю ВВС заявив представник президента у ВР, член комітету парламенту з питань безпеки та оборони"Сьогодні жодних підстав для того, щоби сказати про необхідність розширення, прискорення або збільшення кількості мобілізаційних заходів, немає", - сказав він.Нардеп також нагадав, що в перший день повномасштабного вторгнення росії Україна проголосила загальну мобілізацію. І в рамках цієї мобілізації територіальні центри комплектації забезпечують поповнення втрат - і вбитих, і поранених.Також проводиться мобілізація для формування нових резервів, "які потрібні для наступу і для звільнення територій"."Але підстав на сьогодні говорити, що необхідно різко збільшити кількість мобілізованих, немає", - сказав Веніславський.Наразі в Україні діє загальна мобілізація, яка здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами. Це означає, що чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними, а отже припадають під призов до армії. У першу чергу проводиться призов резервістів, колишніх учасників АТО, ООС з поступовим нарощуванням чисельності військ за рахунок військовозобов'язаних, які проходили службу.Нагадаємо, що наприкінці літа президентповідомив, що до нього зверталися військові з проханням посилити мобілізацію.Зазначимо, що у ТЦК заявляли, що мобілізація не торкнеться абсолютно всіх чоловіків, але кожен військовозобов'язаний повинен розуміти, що йому, швидше за все, доведеться захищати Україну зі зброєю в руках.Як анонсували в уряді, після завершення війни Україна відмовиться від військового призову та планує повністю перейти на професійну армію.

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