Байден проситиме Конгрес виділити Україні 60 мільярдів доларів

Джо Байден у запиті на додаткове фінансування проситиме Конгрес виділити Україні 60 мільярдів доларів.



Про це повідомляє NBC News із посиланням на обізнані джерела, пише



Зазначається, що провідні законодавці Конгресу починають отримувати деталі нового пакету фінансування, який адміністрація Байдена, як очікується, подасть до Конгресу цього тижня.



За словами одного з законодавців і двох джерел, обізнаних із запитом, хоча він ще не остаточно сформований, додатковий пакет фінансування, ймовірно, передбачатиме виділення Україні 60 мільярдів доларів. Інша частина запиту включатиме приблизно 40 мільярдів доларів для надання допомоги Ізраїлю, Тайваню та американо-мексиканському кордону.



Загальний запит на додаткове фінансування, який, як очікується, буде поданий на фінансовий рік, що закінчується у вересні наступного року, становитиме близько 100 мільярдів доларів, повідомили чотири джерела, безпосередньо залучені до цього процесу.



У вівторок, 17 жовтня, телеканал NBC News повідомив, що найближчими днями адміністрація Байдена планує подати до Конгресу запит на додаткове фінансування у розмірі близько 100 мільярдів доларів.



Як повідомили три співрозмовники видання, республіканці в Конгресі, особливо ті, які обережно ставляться до надання більшої допомоги Україні, стверджують, що США потребують поповнення боєприпасів, які були відправлені в Європу. При цьому додаткове фінансування для України може допомогти розвіяти деякі з цих побоювань, оскільки частина коштів може бути використана для поповнення боєприпасів.



Хоча очікується, що гроші на боєприпаси будуть додані до запиту на фінансування України, ці джерела сказали, що зброя може бути використана для різних цілей, зокрема, на Близькому Сході. Це наразі є предметом обговорення.



Республіканці дедалі більше розходяться в думках щодо того, чи продовжувати надавати допомогу Україні у війні з Росією, відзначає NBC News. Наразі США надали Києву понад 75 мільярдів доларів військової, гуманітарної та фінансової допомоги, і адміністрація Байдена звернулася до Конгресу з проханням виділити ще мільярди доларів.



Очікується, що адміністрація Байдена офіційно подасть додатковий запит на 100 мільярдів доларів у п'ятницю, 20 жовтня, повідомляють джерела.



Раніше президент Сполучених Штатів заявив, що має намір звернутися до Конгресу з проханням виділити "безпрецедентний" пакет підтримки для Ізраїлю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАу запиті на додаткове фінансування проситиме Конгрес виділити Україні 60 мільярдів доларів.Про це повідомляє NBC News із посиланням на обізнані джерела, пише Суспільне Зазначається, що провідні законодавці Конгресу починають отримувати деталі нового пакету фінансування, який адміністрація Байдена, як очікується, подасть до Конгресу цього тижня.За словами одного з законодавців і двох джерел, обізнаних із запитом, хоча він ще не остаточно сформований, додатковий пакет фінансування, ймовірно, передбачатиме виділення Україні 60 мільярдів доларів. Інша частина запиту включатиме приблизно 40 мільярдів доларів для надання допомоги Ізраїлю, Тайваню та американо-мексиканському кордону.Загальний запит на додаткове фінансування, який, як очікується, буде поданий на фінансовий рік, що закінчується у вересні наступного року, становитиме близько 100 мільярдів доларів, повідомили чотири джерела, безпосередньо залучені до цього процесу.У вівторок, 17 жовтня, телеканал NBC News повідомив, що найближчими днями адміністрація Байдена планує подати до Конгресу запит на додаткове фінансування у розмірі близько 100 мільярдів доларів.Як повідомили три співрозмовники видання, республіканці в Конгресі, особливо ті, які обережно ставляться до надання більшої допомоги Україні, стверджують, що США потребують поповнення боєприпасів, які були відправлені в Європу. При цьому додаткове фінансування для України може допомогти розвіяти деякі з цих побоювань, оскільки частина коштів може бути використана для поповнення боєприпасів.Хоча очікується, що гроші на боєприпаси будуть додані до запиту на фінансування України, ці джерела сказали, що зброя може бути використана для різних цілей, зокрема, на Близькому Сході. Це наразі є предметом обговорення.Республіканці дедалі більше розходяться в думках щодо того, чи продовжувати надавати допомогу Україні у війні з Росією, відзначає NBC News. Наразі США надали Києву понад 75 мільярдів доларів військової, гуманітарної та фінансової допомоги, і адміністрація Байдена звернулася до Конгресу з проханням виділити ще мільярди доларів.Очікується, що адміністрація Байдена офіційно подасть додатковий запит на 100 мільярдів доларів у п'ятницю, 20 жовтня, повідомляють джерела.Раніше президент Сполучених Штатів заявив, що має намір звернутися до Конгресу з проханням виділити "безпрецедентний" пакет підтримки для Ізраїлю.

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