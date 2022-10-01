«Не кожен може бути військовим психологом»: у Луцьку відбулась зустріч ветерана війни зі студентами

Олексієм Кушнєром. Поспілкуватися із військовим прийшли понад 90 студентів і викладачів Волинського національного університету імені Лесі Українки.



Подібні зустрічі в рамках практики відбуваються на факультеті психології щосереди, розповів Денис Магдисюк.



Зі слів Дениса Магдисюка, під час заходу намагалися налагодити взаємозв’язок і взаєморозуміння між цивільними й військовими.



"Адже війна не триває два роки, вона триває майже десять років, і з 2014–го року дуже багато потреб військових суспільством не закриваються з точки зору психологічної підтримки. Не кожен може бути військовим психологом", — говорить студент.



Зустріч відбулася на кафедрі практичної психології та психодіагностики, тривав захід орієнтовно півтори години, розповідає студентка факультету психології Світлана Усик. З її слів, під час зустрічі, студенти-психологи ставили анонімні запитання військовому.



"Ми живемо в таких умовах війни, нам потрібно знати, як звертатися до військових, щоб їх не образити, щоб не зачепити якусь таку болючу тему", — говорить дівчина.



Студентка Дарина Дем'янчук розповіла, що проходила практику у військовому госпіталі. саме там їй довелось спілкуватися з військовими. І дівчина, каже, що не завжди знала, про що можна говорити з бійцями, а про що не варто.



Доброволець Олексій Кушнєр брав участь у бойових діях із 2014. З першого дня повномасштабної війни вступив у лави Збройних Сил України та 18 місяців, служив на різних напрямках. Брав участь у боях за Київщину, Херсонщину, Харківщину, Донбас. З йог ослів, останні місяці перед демобілізацією, служив бойовим медиком на Донеччині.



Перед зустріччю зі студентами-психологами, каже ветеран війни, просив попередньо зібрати анонімні запитання, які цікавлять саме цю аудиторію, щоб змогти дати на них відповіді. З його слів, такі діалоги — це взаємодія, досвід та практичні навички для психологів, як працювати з ветеранами.

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