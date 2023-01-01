На «Ягодині» затримали недоброчесного підприємця, який хотів незаконно вивезти з України лісоматеріали

Митники на посту "Ягодин" викрили і зупинили недоброчесного житомирського підприємця. Він намірився вивезти з України лісоматеріали без належного сертифікату про їхнє походження.Про це повідомили на Волинській митниці.Хоча до митної декларації й додавався товаросупровідний документ про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. Однак, як з'ясували митники із залученим експертом із ДП "Ліси України", виготовити такі дошки із описаних у сертифікаті колод неможливо. Їхні розмірні характеристики надто різняться і за довжиною, і за шириною, і за об'ємом.За подання неправдивих відомостей про товар митним кодексом встановлена відповідальність згідно з частиною 1 статті 483. Її санкція - штраф у повному обсязі вартості предметів порушення митних правил та їх конфіскація. Митники склали відповідний протокол, який після завершення провадження передадуть на розгляд суду.До слова, вартість цих 20 тонн березових нешліфованих дощок становить майже 9 тисяч Євро (за курсом НБУ на дату порушення - 343 706 грн).