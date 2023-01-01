Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Тарасом Максимчуком

Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Тарасом Максимчуком
Сьогодні, 19 жовтня, на Волині прощатимуться з Героєм Тарасом Максимчуком.

Про це повідомили у Маневицькій громаді.

"Церемонія прощання з Тарасом Максимчуком відбудеться сьогодні, 19 жовтня, об 11.00 год біля рідного дому полеглого воїна у Чарторийську. О 12.00 год у Свято-Успенському храмі пройде чин похорону. Поховають Героя на місцевому кладовищі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на війні проти російських окупантів обірвалося життя Тараса Максимчука із села Чорторийськ на Волині.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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