Для волинських прикордонників благодійники передали два дизельні генератори

Для волинських прикордонників благодійники передали два дизельні генератори
Два дизельні генератори передали волинським прикордонникам.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Разом з БФ «Шведський центр допомоги» в особі його очільника Сергія Порохнавця передали волинським прикордонникам два дизельні генератори. Нещодавно їх одержали військові.

Особливість генераторів у тому, що працюють вони на пультах дистанційного керування, спеціалізовані для заживлення складної оргтехніки, безшумні та економні", - йдеться в повідомленні.

Погуляйко подякував кожному, хто продовжує допомагати нашим військовим і таким чином наближає перемогу.
Для волинських прикордонників благодійники передали два дизельні генератори
Для волинських прикордонників благодійники передали два дизельні генератори
Для волинських прикордонників благодійники передали два дизельні генератори
Для волинських прикордонників благодійники передали два дизельні генератори

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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