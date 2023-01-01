Для волинських прикордонників благодійники передали два дизельні генератори
Сьогодні, 11:15
Два дизельні генератори передали волинським прикордонникам.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Разом з БФ «Шведський центр допомоги» в особі його очільника Сергія Порохнавця передали волинським прикордонникам два дизельні генератори. Нещодавно їх одержали військові.
Особливість генераторів у тому, що працюють вони на пультах дистанційного керування, спеціалізовані для заживлення складної оргтехніки, безшумні та економні", - йдеться в повідомленні.
Погуляйко подякував кожному, хто продовжує допомагати нашим військовим і таким чином наближає перемогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Разом з БФ «Шведський центр допомоги» в особі його очільника Сергія Порохнавця передали волинським прикордонникам два дизельні генератори. Нещодавно їх одержали військові.
Особливість генераторів у тому, що працюють вони на пультах дистанційного керування, спеціалізовані для заживлення складної оргтехніки, безшумні та економні", - йдеться в повідомленні.
Погуляйко подякував кожному, хто продовжує допомагати нашим військовим і таким чином наближає перемогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Херсонщині загинув Герой з Луцька Андрій Булгаков
Сьогодні, 11:33
Для волинських прикордонників благодійники передали два дизельні генератори
Сьогодні, 11:15
Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Тарасом Максимчуком
Сьогодні, 11:00