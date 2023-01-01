Для волинських прикордонників благодійники передали два дизельні генератори





Про це Юрій Погуляйко.



"Разом з БФ «Шведський центр допомоги» в особі його очільника Сергія Порохнавця передали волинським прикордонникам два дизельні генератори. Нещодавно їх одержали військові.



Особливість генераторів у тому, що працюють вони на пультах дистанційного керування, спеціалізовані для заживлення складної оргтехніки, безшумні та економні", - йдеться в повідомленні.



Погуляйко подякував кожному, хто продовжує допомагати нашим військовим і таким чином наближає перемогу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Два дизельні генератори передали волинським прикордонникам.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Разом з БФ «Шведський центр допомоги» в особі його очільникапередали волинським прикордонникам два дизельні генератори. Нещодавно їх одержали військові.Особливість генераторів у тому, що працюють вони на пультах дистанційного керування, спеціалізовані для заживлення складної оргтехніки, безшумні та економні", - йдеться в повідомленні.Погуляйко подякував кожному, хто продовжує допомагати нашим військовим і таким чином наближає перемогу.

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