Експеримент: журналісти так і не знайшли касові апарати у луцьких таксі
Сьогодні, 11:39
Журналістам не вдалося виявити касові апарати у луцьких таксі, хоча в Україні усіх таксистів зобов'язали встановити такі прилади.
Про це повідомляє ВСН із посиланням на сюжет Конкурент TV.
Ідея використання РРО, Себто, касових апаратів для таксистів виникла ще у січні 2022 року. Ще тоді говорилось, що таксисти, котрі не встановлять РРО, будуть змушені сплатити штраф. Втім, у зв'язку із повномасштабним вторгненням росіян, все відтермінувало. Врешті це змінилось.
З 1 жовтня 2023 року в Україні за невстановлений касовий апарат таксисти можуть отримати штраф. Такий закон, за словами юриста Валентина Хаймика, повинен зробити прозорим доходи підприємців, які надають послуги таксі.
Про це повідомляє ВСН із посиланням на сюжет Конкурент TV.
Ідея використання РРО, Себто, касових апаратів для таксистів виникла ще у січні 2022 року. Ще тоді говорилось, що таксисти, котрі не встановлять РРО, будуть змушені сплатити штраф. Втім, у зв'язку із повномасштабним вторгненням росіян, все відтермінувало. Врешті це змінилось.
З 1 жовтня 2023 року в Україні за невстановлений касовий апарат таксисти можуть отримати штраф. Такий закон, за словами юриста Валентина Хаймика, повинен зробити прозорим доходи підприємців, які надають послуги таксі.