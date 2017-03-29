Експеримент: журналісти так і не знайшли касові апарати у луцьких таксі

Експеримент: журналісти так і не знайшли касові апарати у луцьких таксі
Журналістам не вдалося виявити касові апарати у луцьких таксі, хоча в Україні усіх таксистів зобов'язали встановити такі прилади.

Про це повідомляє ВСН із посиланням на сюжет Конкурент TV.

Ідея використання РРО, Себто, касових апаратів для таксистів виникла ще у січні 2022 року. Ще тоді говорилось, що таксисти, котрі не встановлять РРО, будуть змушені сплатити штраф. Втім, у зв'язку із повномасштабним вторгненням росіян, все відтермінувало. Врешті це змінилось.

З 1 жовтня 2023 року в Україні за невстановлений касовий апарат таксисти можуть отримати штраф. Такий закон, за словами юриста Валентина Хаймика, повинен зробити прозорим доходи підприємців, які надають послуги таксі.