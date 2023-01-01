За зберігання наркотиків у Луцьку судитимуть чоловіка
Сьогодні, 12:14
Перед судом постане 50-річний житель села Жидичин Луцького району, якого звинувачують у зберіганні наркотиків.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 50-річним жителем села Жидичин Луцького району неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту та без такої мети наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України).
У червні-серпні 2023 року правоохоронці задокументували факти збуту п’ять разів до цього судимим, в тому числі за наркозлочини, чоловіком громадянам таблеток з умістом метадону у Луцьку та Ківерцях.
Під час обшуку в оселі волинянина 25 серпня 2023 року виявлено та вилучено також опій, канабіс та макову солому у великих розмірах.
Обвинувачений перебуває під вартою.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 50-річним жителем села Жидичин Луцького району неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту та без такої мети наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України).
У червні-серпні 2023 року правоохоронці задокументували факти збуту п’ять разів до цього судимим, в тому числі за наркозлочини, чоловіком громадянам таблеток з умістом метадону у Луцьку та Ківерцях.
Під час обшуку в оселі волинянина 25 серпня 2023 року виявлено та вилучено також опій, канабіс та макову солому у великих розмірах.
Обвинувачений перебуває під вартою.
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