Ракетний удар по Запоріжжю: рятувальні роботи завершили, загинуло 5 людей







Про це повідомляє ДСНС.



Пошукова операція тривала понад 20 годин. Загалом загинуло п’ять людей, ще п’ять травмовані. Надзвичайники також виявили під завалами переляканого котика, якого вивільнили та передали господарю.



Робота ускладнювалася постійними повітряним тривогами. Крім того, існувала загроза обвалу конструкцій.



Сьогодні рятувальники спільно з міською аварійно-рятувальною службою продовжують розбирати аварійні конструкції.



Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи у житловому будинку, що зазнав руйнувань внаслідок ворожої ракетної атаки вночі 18 жовтня.Про це повідомляє ДСНС.Пошукова операція тривала понад 20 годин. Загалом загинуло п’ять людей, ще п’ять травмовані. Надзвичайники також виявили під завалами переляканого котика, якого вивільнили та передали господарю.Робота ускладнювалася постійними повітряним тривогами. Крім того, існувала загроза обвалу конструкцій.Сьогодні рятувальники спільно з міською аварійно-рятувальною службою продовжують розбирати аварійні конструкції.Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня російські війська завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю

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