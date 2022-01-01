Ракетний удар по багатоповерхівках у Запоріжжі: загинули 11 людей





Про це



За однією адресою з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку деблоковано 8 загиблих осіб, врятовано 6 людей, з яких 5 госпіталізовано.



За іншою адресою з-під завалів чотириповерхового житлового будинку

деблоковано трьох загиблих людей, врятовано 15 осіб, з яких 8 госпіталізовано.



Всього врятовано 21 людину, загинуло 11 людей.



Станом на 07:00 до робіт залучено 45 осіб та 12 одиниць техніки ДСНС, а також 5 одиниць техніки комунальних служб.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на ранок 7 жовтня триває проведення аварійно-рятувальних робіт на місці зруйнованих житлових будинків внаслідок ракетних ударів 6 жовтня у Запоріжжі Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.За однією адресою з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку деблоковано 8 загиблих осіб, врятовано 6 людей, з яких 5 госпіталізовано.За іншою адресою з-під завалів чотириповерхового житлового будинкудеблоковано трьох загиблих людей, врятовано 15 осіб, з яких 8 госпіталізовано.Всього врятовано 21 людину, загинуло 11 людей.Станом на 07:00 до робіт залучено 45 осіб та 12 одиниць техніки ДСНС, а також 5 одиниць техніки комунальних служб.

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