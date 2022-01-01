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Ракетний удар по багатоповерхівках у Запоріжжі: загинули 11 людей

Ракетний удар по багатоповерхівках у Запоріжжі: загинули 11 людей
Станом на ранок 7 жовтня триває проведення аварійно-рятувальних робіт на місці зруйнованих житлових будинків внаслідок ракетних ударів 6 жовтня у Запоріжжі.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

За однією адресою з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку деблоковано 8 загиблих осіб, врятовано 6 людей, з яких 5 госпіталізовано.

За іншою адресою з-під завалів чотириповерхового житлового будинку
деблоковано трьох загиблих людей, врятовано 15 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Всього врятовано 21 людину, загинуло 11 людей.
Ракетний удар по багатоповерхівках у Запоріжжі: загинули 11 людей

Станом на 07:00 до робіт залучено 45 осіб та 12 одиниць техніки ДСНС, а також 5 одиниць техніки комунальних служб.
Ракетний удар по багатоповерхівках у Запоріжжі: загинули 11 людей



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Теги: Росія, Україна, війна
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