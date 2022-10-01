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Росіяни використовують «шахеди» для терору, вони не вплинуть на хід війни, – ISW

Росіяни використовують «шахеди» для терору, вони не вплинуть на хід війни, – ISW
Використання Росією іранських безпілотників Shahed-136 навряд чи істотно вплине на хід війни.

Про це Українська правда з посиланням на американський Інститут дослідження війни (ISW).

Зазначається, що використання цих безпілотників не призводить до ефектів, аналогічних використанню Україною американських систем HIMARS.

Росіяни не направляють безпілотники на асиметричні вузли поблизу поля бою, але використовували багато "Шахедів" проти цивільних цілей у тилових районах. Імовірно, вони сподіваються викликати нелінійний ефект за допомогою терору.

ISW пише, що російські війська, схоже, вже використали нетривіальний відсоток постачань Shahed-136, якщо твердження про надані Росії "сотні" безпілотників правильні.

6 жовтня українські війська, ймовірно, продовжили контрнаступальні операції на північному сході Харківської області в районі Куп'янська та операції уздовж дороги Кремінна-Сватово на заході Луганської області.

Росіяни, ймовірно, створюють оборонні позиції у верхній частині Херсонської області. Вони продовжили наземні атаки в Донецькій області і могли досягнути нових успіхів у районі Бахмута. Також росіяни продовжували завдавати артилерійських, авіаційних і ракетних ударів на захід від Гуляйполя, а також у Дніпропетровській і Миколаївській областях.

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Теги: Росія, Україна, війна
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