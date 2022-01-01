Зайняті майже усі ліжкомісця: як працює відділення паліативної допомоги у Луцьку





ПРо це розказав Микола Юрко.



У зв’язку з повномасштабною війною розгорнули ще п’ять ліжок у відділенні.



Зі слів лікаря, в першу чергу у паліативному відділенні перебувають онкопацієнти, пацієнти з болем, гострим, хронічним, пацієнти із судинними захворюваннями, хворобою Альцгеймера.



"Людей, які потребують паліативної допомоги, їх стає, на жаль, усе більше. У зв’язку із військовими подіями у нашій країні це стає дуже актуально", – каже Микола Юрко.



Хворі у відділення потрапляють лише за плановою госпіталізацією із направленням лікаря. Проте паліативна допомога охоплює також і мобільну допомогу, амбулаторну, коли виїздять фахівці та виїздить лікар на виклик пацієнта, – говорить Микола Юрко.



З його слів, цьогоріч понад сотня людей були поставлені на облік мобільної бригади, половина пройшла стаціонарну паліативну допомогу.



У паліативному відділенні обласної клінічної лікарні працює десять палатних медичних сестер і десять молодших сестер-санітарок.



"У нас пацієнти усі майже лежачі, важкі, потрібен догляд професійний, потрібна чуйність", – говорить старша медична сестра відділення Наталія Шляхта.



Паліативний – це вид медичної допомоги, що направлений на покращення якості життя пацієнтів, у яких хронічні захворювання і гострі стани.



Нині на лікуванні перебуває 64-річний лучанин Ігор Ковєшніков. У чоловіка паралізована ліва сторона. Каже: без сторонньої допомоги йому важко.



Микола Юрко каже: на весь період лікування, що становить орієнтовно три тижні, Національна служба здоров’я виділяє 19 тисяч гривень на одного пацієнта відділення паліативної допомоги. Від початку повномасштабної війни, – говорить лікар, –допомагали й вимушено переселеним українцям.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У відділенні паліативної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні – тридцять ліжкомісць. Зараз вони майже заповнені.ПРо це розказав Суспільному медичний директор з лікувальної роботиУ зв’язку з повномасштабною війною розгорнули ще п’ять ліжок у відділенні.Зі слів лікаря, в першу чергу у паліативному відділенні перебувають онкопацієнти, пацієнти з болем, гострим, хронічним, пацієнти із судинними захворюваннями, хворобою Альцгеймера."Людей, які потребують паліативної допомоги, їх стає, на жаль, усе більше. У зв’язку із військовими подіями у нашій країні це стає дуже актуально", – каже Микола Юрко.Хворі у відділення потрапляють лише за плановою госпіталізацією із направленням лікаря. Проте паліативна допомога охоплює також і мобільну допомогу, амбулаторну, коли виїздять фахівці та виїздить лікар на виклик пацієнта, – говорить Микола Юрко.З його слів, цьогоріч понад сотня людей були поставлені на облік мобільної бригади, половина пройшла стаціонарну паліативну допомогу.У паліативному відділенні обласної клінічної лікарні працює десять палатних медичних сестер і десять молодших сестер-санітарок."У нас пацієнти усі майже лежачі, важкі, потрібен догляд професійний, потрібна чуйність", – говорить старша медична сестра відділенняПаліативний – це вид медичної допомоги, що направлений на покращення якості життя пацієнтів, у яких хронічні захворювання і гострі стани.Нині на лікуванні перебуває 64-річний лучанин. У чоловіка паралізована ліва сторона. Каже: без сторонньої допомоги йому важко.Микола Юрко каже: на весь період лікування, що становить орієнтовно три тижні, Національна служба здоров’я виділяє 19 тисяч гривень на одного пацієнта відділення паліативної допомоги. Від початку повномасштабної війни, – говорить лікар, –допомагали й вимушено переселеним українцям.

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