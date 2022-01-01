Зайняті майже усі ліжкомісця: як працює відділення паліативної допомоги у Луцьку

Зайняті майже усі ліжкомісця: як працює відділення паліативної допомоги у Луцьку
У відділенні паліативної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні – тридцять ліжкомісць. Зараз вони майже заповнені.

ПРо це розказав Суспільному медичний директор з лікувальної роботи Микола Юрко.

У зв’язку з повномасштабною війною розгорнули ще п’ять ліжок у відділенні.

Зі слів лікаря, в першу чергу у паліативному відділенні перебувають онкопацієнти, пацієнти з болем, гострим, хронічним, пацієнти із судинними захворюваннями, хворобою Альцгеймера.

"Людей, які потребують паліативної допомоги, їх стає, на жаль, усе більше. У зв’язку із військовими подіями у нашій країні це стає дуже актуально", – каже Микола Юрко.

Хворі у відділення потрапляють лише за плановою госпіталізацією із направленням лікаря. Проте паліативна допомога охоплює також і мобільну допомогу, амбулаторну, коли виїздять фахівці та виїздить лікар на виклик пацієнта, – говорить Микола Юрко.

З його слів, цьогоріч понад сотня людей були поставлені на облік мобільної бригади, половина пройшла стаціонарну паліативну допомогу.

У паліативному відділенні обласної клінічної лікарні працює десять палатних медичних сестер і десять молодших сестер-санітарок.

"У нас пацієнти усі майже лежачі, важкі, потрібен догляд професійний, потрібна чуйність", – говорить старша медична сестра відділення Наталія Шляхта.

Паліативний – це вид медичної допомоги, що направлений на покращення якості життя пацієнтів, у яких хронічні захворювання і гострі стани.

Нині на лікуванні перебуває 64-річний лучанин Ігор Ковєшніков. У чоловіка паралізована ліва сторона. Каже: без сторонньої допомоги йому важко.

Микола Юрко каже: на весь період лікування, що становить орієнтовно три тижні, Національна служба здоров’я виділяє 19 тисяч гривень на одного пацієнта відділення паліативної допомоги. Від початку повномасштабної війни, – говорить лікар, –допомагали й вимушено переселеним українцям.

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Теги: Луцьк, відділення паліативної допомоги
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